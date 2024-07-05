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В Казанском Кремле по случаю Дня семьи покажут «Абикины сказки»
Завтра, 6 июля, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля актеры уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевска в рамках инициативы «Большие семейные выходные» представят «Абикины сказки». Об этом сообщают организаторы события.
Постановка должна будет погрузить зрителей в атмосферу татарской деревни сказочным миром, куда к бабушке приезжает внук Малайка. Бабушка рассказывает мальчику различные легенды, и их персонажи оживают и входят в реальную жизнь.
Среди героев спектакля — Убырлы Карчык, Шурале, Зухра, Су Анасы, Алтынчач и Каракуз. По сюжету сказочный Лес Чудес, находящийся рядом с деревушкой, оказывается в опасности: сказочный дракон Аждаха грозит сжечь его своим огнем. И только настоящее чудо и истинная доброта помогут Малайке справиться с чудовищем.
Начнется спектакль в 20 часов, его продолжительность составит 45 минут. Вход будет свободным.
Всероссийский проект «Большие семейные выходные» приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана также пройдут «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.
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