В Казанском Кремле по случаю Дня семьи покажут «Абикины сказки»

Завтра, 6 июля, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля актеры уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевска в рамках инициативы «Большие семейные выходные» представят «Абикины сказки». Об этом сообщают организаторы события.

Постановка должна будет погрузить зрителей в атмосферу татарской деревни сказочным миром, куда к бабушке приезжает внук Малайка. Бабушка рассказывает мальчику различные легенды, и их персонажи оживают и входят в реальную жизнь.

Среди героев спектакля — Убырлы Карчык, Шурале, Зухра, Су Анасы, Алтынчач и Каракуз. По сюжету сказочный Лес Чудес, находящийся рядом с деревушкой, оказывается в опасности: сказочный дракон Аждаха грозит сжечь его своим огнем. И только настоящее чудо и истинная доброта помогут Малайке справиться с чудовищем.

Начнется спектакль в 20 часов, его продолжительность составит 45 минут. Вход будет свободным.

Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» — первый профессиональный уличный театр в Татарстане. Создан в 2017 году по инициативе ПАО «Татнефть» на основе традиций российской и татарстанской театральных школ. Работает в таких жанрах, как клоунада, театр маски, театр на ходулях, пантомима. Постановки «Легких крыльев» являются участниками Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», международных и российских фестивалей уличных театров. Помимо прочего, «Легкие крылья» являются организатором Всероссийского фестиваля уличных театров, проходящего в Альметьевске.

Всероссийский проект «Большие семейные выходные» приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана также пройдут «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.