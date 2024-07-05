Минниханов призвал на самом высоком уровне организовать празднование Дня семьи

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. «[Сегодня] этот праздник приобретает особую актуальность. <...> Наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил: „Семья — это не просто основа государства и общества, семья — это духовное явление, основа нравственности“», — сказал Раис РТ.

По словам руководителя республики, именно в семейном кругу прививается любовь и уважение к Родине, культуре, языку. «Это вопросы демографии, патриотизма. Семья является главным фундаментом нашего государства», — добавил он.

Раис Татарстана также посоветовал при организации мероприятий в честь Дня семьи уделить особое внимание семьям участников специальной военной операции и многодетным семьям. «Это очень важно», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Upd. (21.01): Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках инициативы «Большие семейные выходные». приуроченной ко Дню семьи, любви и верности и организованной в рамках Года семьи, 6 и 7 июля в столице РТ состоятся «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым», праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной и театрализованное представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.