Эксперты из РТ поделились впечатлениями о «Большом семейном пикнике» в Казани

Эксперты из Татарстана оценили «Большой семейный пикник». Напомним, данный фестиваль прошел в казанском парке Горького и был приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Отметим, что в программу праздника вошли мастер-классы по прикладному искусству, занятия по росписи деревянных изделий акриловыми красками и плетению украшений из бисера и многое другое. Также были организованы интерактивные зоны с играми для детей и взрослых, велоквест и прочие активности.

Событие является частью всероссийского проекта «Большие семейные выходные», организованного в рамках объявленного в России Года семьи.

Как сказала директор «Совета детских организаций РТ» Екатерина Согрина, на площадке мероприятия молодежные (подростковые) клубы представили разнообразную программу. Здесь были и презентация ведущего проекта Объединения «Подросток» - «Вместе» - проекта, направленного на совместное времяпрепровождение детей и их родителей посредством проведения разнообразных мастер - классов , среди которых: Мастер - класс «Вязаное счастье», и мастер – класс по авиамоделированию и столярному искусству.

Также спикер оценила то, что зрителям показали процесс изготовления стильного аксессуара и организовали разные активности, например, «Настольный хоккей», «Армфайт», «Баскетбол», «Открытый ринг», «Мини - футбол», «3D крестики нолики», «Настольные игры» и «веселые старты».

Депутат Марсель Шарапов, в свою очередь, подчеркнул, что «Большой семейный пикник» объединил казанцев, причем независимо от того, создали они свои семьи или только планируют это сделать.

«Программа фестиваля включает разнообразные мастер-классы по прикладному искусству для всех возрастов, что позволяет каждому участнику найти что-то увлекательное для себя. Также организованы зоны для детей и взрослых с играми, велоквестом и фуд-кортом, что создает атмосферу веселья и отдыха для всей семьи», - сказал он.

Спикер отметил, что подобные мероприятия играют значительную роль в объединении семей и создании позитивной общественной атмосферы. Они способствуют укреплению семейных уз и взаимопониманию между поколениями. Такие фестивали стимулируют важность семейных ценностей и помогают семьям провести время вместе, наслаждаясь общением и разнообразными развлечениями.

«Событие также является частью всероссийского проекта "Большие семейные выходные", организованного в рамках объявленного в России Года семьи. Это отличная инициатива, направленная на поддержку и укрепление института семьи, повышение ее роли в обществе и создание благоприятной среды для развития детей», - считает парламентарий.

В завершении он сказал, что такие мероприятия не только приносят радость и удовольствие участникам, но и объединяют, поддерживают взаимопонимание и укрепляют связи внутри общества.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов также заявил, что Всероссийский День любви, семьи и верности стал одним из любимых праздников россиян.

«За быстро пробежавшее время (2008 - 2024 гг.) в каждом регионе России сложились свои социокультурных практик, которые расширяются год за годом. Яркий пример такой инициативы - "Большой семейный пикник", который проводят в Казани в субботу - 6 июля», - сказал он.

Он подчеркнул, что День любви, семьи и верности не является новоделом, новомодным социальным конструктом, а фактически восстанавливает преемственность российского государства - цивилизации, придает ранее православному почитанию святых Петра и Февронии общегражданское выражение и смысл.

«Иными словами, благодаря данному празднику мы имеем возможность не только осознать ценность семьи как социального института, но и понять ключевые ее ценности, а именно любовь и верность. Важно, что ориентир на традиционные ценности был подтвержден на референдуме в 2020 г., современными национальными проектами. Полагаю, что казанский "Большой семейный пикник" будет способствовать вовлечению в русло традиционной культуры все большего числа людей и сообществ», - завершил Агапов.

Своим мнением о данном мероприятии поделилась и заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. Она напомнила, что в Год семьи в рамках инициативы «Большие семейные выходные» во всех регионах России пройдет более 2 тыс. мероприятий, адресованных семьям с детьми.

«Программа даёт возможность семьям интересно и весело провести время вместе, объединить их общими активностями, укрепить семейные связи и традиции. Ожидается, что с мая по сентябрь в таких мероприятиях поучаствуют более 1 млн человек. В каждом городе или районе в субботу и воскресенье будет задействовано одновременно не менее 5 площадок: стадионы, парки, скверы, музеи, библиотеки», - говорит Павлова.

Спикер добавила, что «Большие семейные выходные» направлены на объединение разных поколений семьи в совместные активности. Это возможность насыщенно и интересно провести время вместе с семьей, стать еще ближе друг другу. Именно с крепкой семьи начинается благополучие всей страны. Сильная, счастливая, многопоколенная, многодетная семья - это пример, который может стать символом большой страны, сильной и счастливой России, отмечает Павлова.

Заслуженный тренер РФ добавила, что такое мероприятие - это ещё и хороший повод провести вместе досуг, сделать это интересно и содержательно, узнать близких с новой стороны, возможность быть вместе с теми, кто вам дорог.

«6 июля, в столице Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные», приуроченной к предстоящему Дню семьи, любви и верности, запланированы ряд мероприятий в которых примут участие тысячи жителей Казани, которые уже создали свои семьи или только планируют сделать это», - продолжает спикер.

Ее также впечатлила программа праздника, в которой были тематические мастер-классы по прикладному искусству, и серия занятий и лекторий с психологами в области семейных отношений и работы с детьми, и интерактивные зоны с играми для детей и взрослых, и велоквест.

«Кроме того в Национальном комплексе «Туган Авылым» прошел семейный праздник. Главным моментом по традиции станет церемония награждения медалью «За любовь и верность» 12 пар, известных крепостью семейных устоев и добившихся общественного признания», - завершила Павлова.