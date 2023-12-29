Коллектив ЦСМ Росстандарта в РТ исполнил желание мальчика из Челнов

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В России уже в шестой раз проходит благотворительная акция «Елка желаний», организуемая при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». По традиции вся система Росстандарта присоединилась к акции. Не стал исключением и ЦСМ Татарстана.

В преддверии Нового года шестилетний Альмир Арзамасцев из Набережных Челнов получил заветный подарок — шведскую стенку для занятия спортом. Начальник Набережночелнинского филиала Центра стандартизации и метрологии Татарстана Денис Трофимов поздравил Альмира и его маму Алину Хамитовну с наступающим праздником и передал подарок.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Дед Мороз исполнил твое желание, передал тебе эту шведскую стенку, чтобы ты вырос здоровым, сильным и выносливым. Желаю тебе, чтобы ты никогда не переставал мечтать. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и хорошим настроением. Продолжай верить в чудо, и оно обязательно сбудется», — заметил Трофимов.

И. о. директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов подчеркнул, что акция «Елка желаний» — очень добрая и нужная традиция. «До конца года еще есть время, а это значит, у каждого из нас есть возможность побывать для кого-то волшебником. Ведь для нас, взрослых, самая большая награда — видеть искреннее счастье и радость в глазах детей, улыбки на их лицах», — отметил руководитель ЦСМ Татарстана.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. За пять лет существования акции участие в ней приняли более 40 тыс. россиян, которым удалось исполнить свыше 106 тыс. детских желаний.

В рамках акции Президент РФ Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. В свою очередь Раис РТ Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. Теперь он выполнит желания еще троих детей. В числе других приняли участие в акции и Премьер-министр республики Алесей Песошин, и мэр Казани Ильсур Метшин.