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Метшин исполнил мечту маленького мальчика, который хотел стать машинистом метро
Мэр Казани Ильсур Метшин исполнил желание 7-летнего мальчика Кирилла, который мечтал побывать в роли машиниста метро.
Как сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс», сотрудники метрополитена встретили мальчика и его родителей утром на станции метро «Яшьлек». Они показали ребенку, как устроена работа диспетчера на станции, как приходят электросоставы на станции и проводят высадку/посадку пассажиров.
Потом Кириллу дали прокатиться в кабине машиниста на электропоезде до метро «Дубравная», где мальчик смог увидеть, как машинист управляет электросоставом.
Позже ребенку провели экскурсию в электродепо. Он посмотрел, где «ночуют» электропоезда, где эти составы ремонтируют.
После этого Кирилла проводили в учебный класс, где посадили на тренажер электропоезда марки «Русич», и мальчик смог попробовать себя в роли машиниста.
В завершение встречи мальчика поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Кирилл рассказал им стих и получил сладкий подарок, а также игрушку — электрическую железную дорогу.
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