Метшин исполнил мечту маленького мальчика, который хотел стать машинистом метро

телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

Мэр Казани Ильсур Метшин исполнил желание 7-летнего мальчика Кирилла, который мечтал побывать в роли машиниста метро.

Как сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс», сотрудники метрополитена встретили мальчика и его родителей утром на станции метро «Яшьлек». Они показали ребенку, как устроена работа диспетчера на станции, как приходят электросоставы на станции и проводят высадку/посадку пассажиров.

Потом Кириллу дали прокатиться в кабине машиниста на электропоезде до метро «Дубравная», где мальчик смог увидеть, как машинист управляет электросоставом.

Позже ребенку провели экскурсию в электродепо. Он посмотрел, где «ночуют» электропоезда, где эти составы ремонтируют.

После этого Кирилла проводили в учебный класс, где посадили на тренажер электропоезда марки «Русич», и мальчик смог попробовать себя в роли машиниста.

В завершение встречи мальчика поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Кирилл рассказал им стих и получил сладкий подарок, а также игрушку — электрическую железную дорогу.