news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 декабря 2023 17:50

Песошин исполнил мечту маленького казанца

Скопировать ссылку
Песошин исполнил мечту маленького казанца
фото: пресс-служба Минтранса РТ

Песошин исполнил мечту маленького казанца

Премьер-министр РТ Алексей Песошин исполнил мечту 6-летнего жителя Казани Карима Низамутдинова, который писал, что хочет побывать в роли машиниста. О желании ребенка политик узнал на «Елке желаний».

Как сообщили на сайте Минтранса РТ, ребенку организовали поездку от Казани до Аэропорта. Мальчик вместе с машинистом поучаствовал в управлении линией движения поезда, давая предупреждающие звуковые сигналы.

В завершении встречи ребенку подарили две железные дороги и сладкий гостинец.

Ранее похожую мечту другого ребенка исполнил и мэр Казани Ильсур Метшин.

#Алексей Песошин #елка желаний #дети #поезд
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100