Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песошин исполнил мечту маленького казанца
Песошин исполнил мечту маленького казанца
Премьер-министр РТ Алексей Песошин исполнил мечту 6-летнего жителя Казани Карима Низамутдинова, который писал, что хочет побывать в роли машиниста. О желании ребенка политик узнал на «Елке желаний».
Как сообщили на сайте Минтранса РТ, ребенку организовали поездку от Казани до Аэропорта. Мальчик вместе с машинистом поучаствовал в управлении линией движения поезда, давая предупреждающие звуковые сигналы.
В завершении встречи ребенку подарили две железные дороги и сладкий гостинец.
Ранее похожую мечту другого ребенка исполнил и мэр Казани Ильсур Метшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»