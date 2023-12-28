фото: пресс-служба Минтранса РТ

Песошин исполнил мечту маленького казанца

Премьер-министр РТ Алексей Песошин исполнил мечту 6-летнего жителя Казани Карима Низамутдинова, который писал, что хочет побывать в роли машиниста. О желании ребенка политик узнал на «Елке желаний».

Как сообщили на сайте Минтранса РТ, ребенку организовали поездку от Казани до Аэропорта. Мальчик вместе с машинистом поучаствовал в управлении линией движения поезда, давая предупреждающие звуковые сигналы.

В завершении встречи ребенку подарили две железные дороги и сладкий гостинец.

Ранее похожую мечту другого ребенка исполнил и мэр Казани Ильсур Метшин.