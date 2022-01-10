КНБ: В Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов, участвовавших в беспорядках

В Алма-Ате казахстанские силовики нейтрализовали две ячейки экстремистов, члены которых принимали участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана, передает РИА Новости.

По данным ведомства, входившие в эти группы экстремисты активно участвовали «в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года».

Четверо членов одной из этих ячеек были задержаны накануне. При обыске у них обнаружили «огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства». КНБ выложил соответствующие фотографии.

Лидером другой группы был иностранец, также активно участвовавший в беспорядках и будто бы связанный с зарубежными террористическими группировками. По версии следствия, он специально приехал в Казахстан «для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры». Его сторонники сейчас разыскиваются.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.