Общество 30 января 2026 17:10

Казанский метрополитен из-за снегопада сократит интервал движения поездов

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня вечером метрополитен столицы Татарстана сократит интервал движения поездов до пяти минут. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

В вечерний час-пик на линию будет выведен дополнительный состав «для обеспечения быстрых и комфортных перевозок». Причины такого шага – введение в Казани плана «Буран» с 18 часов и плотный пассажиропоток.

За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков. До этого синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы. Из-за план «Буран» уроки в школах столицы РТ завтра проведут дистанционно.

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики быть внимательными на дорогах.

