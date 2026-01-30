Уроки в школах Казани в субботу проведут дистанционно из-за плана «Буран»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В связи с введением плана «Буран» в Казани временно меняется формат работы школ. В субботу, 31 января, обучение будет организовано в дистанционном и электронном формате, сообщили в Телеграм-канале Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

При этом в школах продолжат работать дежурные классы.

Движение школьных маршрутов на этот день приостанавливается. Информацию о формате работы образовательных учреждений в понедельник сообщат дополнительно.