Уроки в школах Казани в субботу проведут дистанционно из-за плана «Буран»
В связи с введением плана «Буран» в Казани временно меняется формат работы школ. В субботу, 31 января, обучение будет организовано в дистанционном и электронном формате, сообщили в Телеграм-канале Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.
При этом в школах продолжат работать дежурные классы.
Движение школьных маршрутов на этот день приостанавливается. Информацию о формате работы образовательных учреждений в понедельник сообщат дополнительно.