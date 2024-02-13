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Казанский авиационный завод намерен выпускать до двадцати Ту-214 в год
Казанский авиационный завод, филиал ПАО «Туполев», планирует выйти на производство двадцати пассажирских самолетов Ту-214 в год. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ заявил руководитель ведомства — вице-премьер РТ Олег Коробченко.
В своем докладе Коробченко напомнил, что КАЗ работает над выпуском Ту-214 «благодаря поддержке Президента [Владимира Путина] и Правительства России».
Ранее, в декабре 2023 года, Коробченко уже говорил, что в ближайшие годы Казанский авиазавод должен начать производить 20 самолетов Ту-214 ежегодно. В августе наличие такой цели, сформулированной главой государства, упоминал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Чтобы нарастить объемы, нужно увеличить производственные мощности Казанского авиационного завода», — пояснял руководитель республики. Пока, по данным главы Минпромторга РТ, в год производится «один-полтора самолета».
РБК со ссылкой на материалы коллегии замечает, что потребность в Ту-214 составляет 150 машин до 2032 года. На 20 воздушных судов заключены твердые контракты, на 67 подписаны соглашения о намерениях, на еще 61 имеются заявки от потенциальных заказчиков. При этом бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассчитывает получить первые два произведенных в Казани авиалайнера в октябре 2025 года.
В июне прошлого года в Казань приезжал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который посетил КВЗ и оценил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Тогда же он объявил о решении выделить Татарстану 41,8 млрд рублей, отметив, что это позволит достичь установленных показателей «в ускоренном темпе».
Подробнее о заседании коллегии Минпромторга РТ читайте в материале «Татар-информа» Дефицит кадров в Татарстане — 500 тыс. человек: проблему решат роботы и мигранты?
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