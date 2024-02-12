Дефицит кадров в Татарстане – 500 тыс. человек: проблему решат роботы и мигранты?

Заседание итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ прошло сегодня в Культурно-досуговом комплексе им. В. И. Ленина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Только сплотившись как одна семья», Татарстан сможет «оставаться примером для всей страны»

Заседание итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ прошло сегодня в Культурно-досуговом комплексе им. В. И. Ленина, что расположен в Авиастроительном районе Казани. Выбор площадки не случаен – бывший ДК им. Ленина, построенный в стиле сталинского ампира на средства Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова в 1960 году, стоит в самой «промышленной» части столицы Татарстана. Здесь, как заявил вице-премьер РТ – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сконцентрировано огромное количество крупных предприятий республики, чья продукция в числе прочего «востребована и на фронте».

Стилистическая связь с давно ушедшей, но такой героической эпохой – пожалуй, трудно найти более символическое место для проведения коллегии промышленного ведомства, в руководстве которого всегда с теплотой вспоминают о плюсах организации советской индустрии.

Основные достижения 2023 года в промышленности Татарстана участникам коллегии представили в крайне воодушевляющем ролике. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг вырос за год на 4,5%, превысив планку в 4,7 трлн рублей. А промпроизводство в целом – на 3,3% (по РФ, для сравнения, на 3,5%), в том числе в обрабатывающих отраслях – на 6% (по стране – на 7,8%).

При этом изменилась структура отгрузки: доля обработки в ней превысила 71%. А из 21 отрасли рост показали 16, причем некоторые, вроде производства электрооборудования, кратный. По данным Татарстанстата, за год в республике сильно прибавил еще и ремонт и монтаж машин и оборудования – на 32,9% (по РФ всего на 3,3%).

В отличие от «средней температуры» по стране в Татарстане, пусть и символически, в плюс сработали энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

А в минус, но тоже всего на 0,5%, – добыча полезных ископаемых (по РФ сокращение на 1,3%). При этом, как отметил Коробченко, показатели добычи нефти в Татарстане сохранились на уровне предыдущего года. А нефтепереработка, «несмотря на трудности», выросла более чем на 1 млн тонн, что позволило увеличить производство бензина на 11%.

Видеоролик завершила фраза о том, что «только сплотившись как одна семья» Татарстан сможет «и дальше оставаться примером для всей страны». Такое упоминание оказалось не случайным, ведь этот год в стране объявлен Годом семьи.

В своем докладе Олег Коробченко напомнил, что в 2023-м экономика всей страны, и Татарстана в частности, развивалась в условиях санкционного давления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023-м экономика России развивалась в условиях санкционного давления

В своем докладе Олег Коробченко напомнил, что в 2023-м экономика всей страны, и Татарстана в частности, развивалась в условиях санкционного давления. Тем не менее цифры говорят о том, что развитие не остановилось.

В текущем году задача, например, в сырьевом секторе – сохранить объемы добычи и переработки нефти на уровне прошлого года. А в нефтегазохимии – еще одном столпе экономики Татарстана – продолжать заниматься импортозамещением, выходить на новые рынки и в перспективе увеличить долю переработки полимеров с 28% до 40%. Все эти задачи, подчеркнул Коробченко, будут ключевыми при разработке совместно с «Татнефтехиминвест-холдингом» программы развития нефтегазохимического комплекса республики до 2030 года.

Примером реагирования на внешние вызовы министр назвал машиностроение, объем отгрузки в котором (с учетом, конечно, предприятий ОПК) вырос на 30%, до более чем 1 трлн рублей. Флагман автомобилестроения – КАМАЗ – выпустил 41,5 тыс. автомобилей, в этом году план – 45 тыс.! А «Соллерс Алабуга», которая реализует масштабную программу локализации легких коммерческих автомобилей, ставит еще более амбициозную задачу – нарастить производство на 50%, с 9 тыс. авто по итогам 2023-го.

КАЗ, напомнил Коробченко, «благодаря поддержке Президента и Правительства России» работает над выпуском пассажирских самолетов Ту-214. Цель прежняя – организовать производство 20 лайнеров в год.

На Казанском вертолетостроительном заводе идет подготовка к испытаниям импортозамещенного «Ансата». Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году передал «Флоту Республики Татарстан» два «Метеора-2020», в этом году задача – строительство еще четырех.

Приоритетом для Коробченко остается развитие станкостроения. Ежегодно в России выпускается станков на 31 млрд рублей, «но нашей промышленности необходимо в пять раз больше». Наиболее востребованные – фрезерные, токарные и шлифовальные агрегаты. Татарстан в эту отрасль активно заходит, в республике ведется сборка первой партии обрабатывающих центров, с локализацией в 30%. Первые станки уже закупили «Элекон» и «Радиоэлектроника им. Шимко», изучает предложение КАМАЗ.

Однако, уверен Коробченко, этого недостаточно. «К 2025 году планируем увеличить локализацию станков до 70%, но для развития отрасли нужны заказы. Уважаемый Рустам Нургалиевич! На начальном этапе наши станки дороже ввозимых и нужна поддержка, поэтому необходимо помочь предприятиям компенсировать ценовую разницу, чтобы они покупали именно татарстанское оборудование», – выступил с предложением Коробченко. И в пример привел Беларусь, где за год произвели 600 станков, которые белорусские же предприятия и купили.

Казани необходима четвертая ТЭЦ – вопрос проработают в этом году

«В условиях СВО кратно увеличены объемы производства оборонной продукции. Проводится масштабная модернизация. Огромная благодарность коллективам, а также руководителям предприятий ОПК за своевременное выполнение гособоронзаказа», – также отметил Коробченко.

Он напомнил, что в Татарстане реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы». «В республике есть все необходимое – материалы, электроника, компетенции. Сейчас прорабатываем вопрос по созданию научно-производственного центра по беспилотникам в Елабуге», – добавил министр.

Глава Минпромторга РТ также предложил татарстанским предприятиям активнее участвовать в региональной экспозиции на форуме «Армия», который проходит в подмосковной Кубинке.

Олег Коробченко напомнил, что в Татарстане реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В энергетике, отметил министр, запланирована модернизация генерирующего оборудования общей мощностью 737 МВт, а также запуск Лушниковской ПГУ на «Казаньоргсинтезе» (311 МВт) и станции мусоросжигающего завода (50 МВт). В этом году будут закончено создание Казанского энергокольца напряжением 220 кВ.

Энергомашиностроителям – «КЭР Холдингу», КМПО, Заводу газотурбинного оборудования – Коробченко порекомендовал «рассмотреть производство машин большой мощности – от 50 МВт и выше».

Кроме того, в связи с активной застройкой Казани городу, заявил министр, необходима четвертая ТЭЦ – совместно с Институтом пространственного планирования и мэрией уже «идет работа над техническим решением данного вопроса».

Масштабные проекты в промышленности не могут обойтись без господдержки, ее объемы растут с каждым годом – до 80 млрд рублей по итогам прошлого года, и это только федерального финансирования. Промышленной ипотекой, впрочем, хоть и воспользовалась 31 компания, но всего на 1,5 млрд рублей. Для промышленников открыты и другие возможности – например, всевозможные субсидии, льготное софинансирование инвестпроектов, поддержка по линии Фонда развития промышленности РТ и другие. «Новые подходы в работе должны обеспечить нам еще больше привлеченных ресурсов в экономику», – заявил Олег Коробченко.

Но государственной поддержкой, напомнил Коробченко, могут воспользоваться только компании, не имеющие налоговых долгов. Между тем на начало 2024 года общая сумма задолженности в бюджет республики превысила 2 млрд рублей, и из них почти 700 млн приходится на действующие компании. «Прошу руководителей принять все меры по недопущению недоимки. Заплати налоги, спи спокойно, получи господдержку!» – отметил министр.

По оценке Олега Коробченко, текущая потребность в Татарстане – более 11 тыс. рабочих, инженеров и технологов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КАМАЗ и Набережные Челны были построены благодаря наличию общежитий»

Отдельно, конечно, министр остановился на вечном – кадровой проблеме. По оценке Олега Коробченко, текущая потребность в Татарстане – более 11 тыс. рабочих, инженеров и технологов. А в ближайшие семь лет требуется подготовить еще 166 тыс. человек. При этом количество трудоспособного населения снижается, а более половины из оставшегося работает в непроизводственной сфере.

Среди вариантов решения кадрового вопроса министр выделил меры по ликвидации серого рынка, повышение производительности труда (в том числе за счет оптимизации и роботизации), а также привлечение иностранных граждан, и особенно молодежи из других регионов РФ. Однако это, подчеркнул Коробченко, требует создания условий для размещения приезжих специалистов. Крупные компании уже пошли по этому пути – например, китайский Haier построил себе общежитие на 900 мест, этим же занимаются в ОЭЗ «Алабуга». Но вопрос требует системного решения.

«КАМАЗ и Набережные Челны были построены благодаря наличию общежитий», – вспомнил о советском опыте Коробченко. По его мнению, «и сейчас строительство такого жилья экономически выгодно всем».

«В среднем затраты на строительство жилья для одного человека сегодня составляют полтора миллиона рублей. Но один человек, трудоустроенный в промышленности, приносит 1 млн налоговых отчислений и 17 млн выручки в год. То есть вложения (видимо, бюджетные, – прим. Т-и) окупятся за два года», – привел расчеты Коробченко.

Как оказалось, полная перезагрузка системы среднего профобразования (СПО) в Татарстане также невозможна без решения «жилищного вопроса». Так, кадры для промышленности в республике готовят 38 колледжей, но только 23% обучающихся обеспечены местами в общежитиях. Из-за этого, вероятно, в колледжах Татарстана обучается лишь 9% учащихся из других регионов страны.

Но важно и перестроить работу системы СПО в целом. Например, в Набережных Челнах растет количество выпускников 9-х классов: в этом году до 6 тыс. Но при этом контрольные цифры приема в колледжи – всего 2 тыс. мест. Получается, что только треть ребят обеспечена в них местами.

Кроме того, напомнил Коробченко, по рабочим профессиям машиностроения контрольные цифры приема сегодня в пять раз меньше потребностей, тогда как в сфере услуг – наоборот.

По словам Сергея Когогина, к 2023 году предприятие КАМАЗ планирует довести уровень до 280 роботов на 10 тыс. работников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Скоро роботы будут чистить снег, а человечество будет творить»

В завершение доклада министр пожелал всем, чтобы 2024-й, объявленный в Татарстане Годом научно-технологического развития, «вошел в историю республики как один из прорывных».

«Мы раньше как думали? Что скоро роботы будут чистить снег, а человечество будет творить. Но пока творчеством занимаются нейросети, а снег убирают люди. Современные наука и технологии призваны приносить пользу и предприятиям, и каждому жителю. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами в экономике, социальной сфере и в области безопасности», – заявил Коробченко.

Пассаж про роботов, которые должны, как завещали нам в фильме про Электроника, вкалывать вместо человека, но пока не справляются, явно зацепил гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Выйдя к трибуне, он признался, что его вообще-то позвали выступить по кадровому вопросу, по которому Когогин, кстати, активно выступает уже не первый год. Но по этой проблеме говорить он подсчитал бессмысленным, так как «все меры понятны». А вот про роботизацию, как оказалось, глава автогиганта способен выдать более содержательный ликбез.

Сначала Когогин оправдал роботов – «они не то чтобы не умеют снег убирать, их просто использовать не умеют». А первый слайд, представленный главой КАМАЗа, бил наповал – так, в Южной Корее в 2022 году уровень роботизации в промышленности составлял 1012 роботов на 10 тыс. работающих. А в России – всего семь! У КАМАЗа, правда, 60 роботов на 10 тыс. сотрудников. Но и этого, очевидно, недостаточно.

По словам Когогина, к 2023 году предприятие планирует довести этот уровень до 280 роботов на 10 тыс. работников, то есть до «всего лишь середины мировых стандартов». «Сможем ли мы скорректировать в сторону увеличения – пока не знаю. Пока надо учиться производить и правильно управлять этой техникой», – заявил Когогин. Дав рекомендацию роботизировать прежде всего те производства, которые создаются с нуля, – это эффективнее, чем очагово внедрять их в действующие переделы.

Для себя КАМАЗ вопрос решил стратегически, войдя в уставный капитал татарстанского разработчика «Эйдос-Роботикс». Хотя поначалу, конечно, действовал стандартно закупал роботов за границей – «до определенных событий». Ежегодно компания планирует вкладывать по 500-700 млн рублей в собственную роботизацию. «Опыт будет полезен для предприятий из Татарстана, рекомендую коллегам внимательно посмотреть на эту компанию. Нам, как вы понимаете, есть куда инвестировать. Для нас это непрофильный бизнес, но мы этим будем заниматься», – отметил Когогин.

Тимур Шагивалеев напомнил про стратегическую цель нарастить ВРП Татарстана к 2030 году до 5 трлн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рецепты от Шагивалеева и Беляева

Выступавший следом глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев к кадровой теме подошел с другого боку. Напомнив про стратегическую цель нарастить ВРП Татарстана к 2030 году до 5 трлн рублей, он оценил потребность в кадрах в республике в 500 тыс. человек! За счет роботизации, по его мнению, удастся сократить эту цифру вдвое, но откуда взять остальных?

Неконтролируемая миграция не выход. Остается два пути – во-первых, высвободить студентов вузов и ссузов и в индивидуальном порядке обучать их по спецпрограммам после 17 часов. В остальное время пусть вкалывают и зарабатывают. Это, по оценке Шагивалеева, обеспечит приток на рынок труда из высшей школы до 143 тыс., а из средней – 92 тыс. человек. Пилотный проект он предложил запустить в Татарстане как можно скорее.

Еще один путь – возврат к советскому опыту фабрично-заводских школ с общежитиями, которые действовали при крупных предприятиях и за год обучали всем премудростям рабочих профессий неоперившуюся молодежь. И, конечно, развитие таких уникальных учреждений, как «Алабуга-политех», что также требует вложений в хостелы и арендное жилье. Также Шагивалеев привел в пример опыт натурализации иностранцев в Техасе и Дубае, описав ее как «контролируемую интеграцию людей в общество».

Как отметил Радмир Беляев, в районе наметился тренд на миграционный прирост – так, впервые за 15 лет по итогам 2023-го здесь зафиксировали увеличение населения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один спикер, поднявший в своем выступлении кадровый вопрос, – глава Менделеевского района Радмир Беляев. По итогам исследований среди молодежи района, честно признался он, власти выяснили, что более 2/3 такого населения спит и видит, а часть и прямо собирается из муниципалитета уехать. В итоге в районе, совместно с градообразующим «Аммонием», решили действовать по трем направлениям – во-первых, создают образовательный кластер с детсада до колледжа (его откроют в 2025-м), ориентированных на химико-технологические дисциплины. Во-вторых, вкладываются в создание комфортной городской среды, в-третьих – туризма и экономики впечатлений.

И, как отметил Беляев, в районе наметился тренд на миграционный прирост – так, впервые за 15 лет по итогам 2023-го здесь зафиксировали увеличение населения. Правда, теперь встал другой вопрос – нужно строить новое жилье, в том числе арендное, и все те же общежития.

«Время непростое, но без ресурсов проблемы и показатели не решим»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов вернул коллегию к главной теме, кратко рассказав о реализации основных мероприятий по проведению Года научно-технического развития в РТ. Он напомнил, что доля инновационно активных организаций в Татарстане уже составляет 32% (по РФ – всего 11%), по этому показателю регион является вторым в стране. А в промышленности таких и вовсе 35,4% (по России – 19%).

При этом если удельный вес инновационных товаров и услуг в отгрузке в целом про промышленности в Татарстане составляет 22,7%, то в добыче, например, 31,3%, а в обработке – 15,5%. Это, конечно, сильно больше, чем по стране в целом, но явно недостаточно для того, чтобы расслабиться. А по доле отечественных технологий, которые используются в реальном секторе, Татарстан занимает всего лишь 35-е место в России. Это, и не только это, отставание нужно преодолевать, подчеркнул Минниханов.

По программе НТР РТ на 2024-2026 годы заложено более 2,1 млрд рублей допфинансирования, в том числе 1,2 млрд – на поддержку передовых инженерных школ (остальное – на «проекты развития»). Но вот на ключевые технологические треки, от повышения нефтедобычи до биомедицины, в программе остались, но без финансовой поддержки. «В это принципиальный момент развития нашей сферы. Мы понимаем, что время непростое, но без ресурсов проблемы и показатели не решим», – отметил глава АН РТ.

Рифкат Минниханов вернул коллегию к главной теме, кратко рассказав о реализации основных мероприятий по проведению Года научно-технического развития в РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомнив, что в Татарстане создан НОЦ мирового уровня, Минниханов также рассказал про создание Фонда целевого капитала, предложив всем участникам коллегии «определиться с опорным предприятием и опорным вузом». А напоследок пожурил Минпром РТ за то, что он не особо активно поддерживает стартапы в конкурсе студенческого технологического предпринимательства. Впрочем, на приведенном слайде впереди ведомства Олега Коробченко только Минцифры РТ, остальным министерствам и такие показатели не снились.

«Нам нужно полностью пересмотреть наше отношение к подготовке кадров»

В завершение коллегии слово дали главе Республики Марий Эл Юрию Зайцеву, который рассказал промышленникам о перспективах межрегионального сотрудничества и кооперации. Как оказалось, у соседнего региона в Татарстане есть и практический интерес – там рассматривают возможность привлечь ОЭЗ «Алабугу» к созданию первой в Марий Эл особой экономической зоны.

Юрий Зайцев рассказал промышленникам о перспективах межрегионального сотрудничества и кооперации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Роскачества Максим Протасов отметил первое соглашение по продукции халяль, которое было подписано перед началом коллеги с ДУМ РТ. И рассказал о том, что в республике планируется создать национальный центр компетенций Халяль.

Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, в прошлом – глава Минпрома РТ, отметил, что Татарстан по итогам 2023 года в очередной раз доказал, что является ведущим промышленным центром в России, и вносит вклад в тот промышленный рост, который «мы видим по стране несмотря на санкции и все сложности, а в некоторой степени – и благодаря им».

Каримов также напомнил про действующие меры господдержки, призвав промышленников Татарстана еще более активно ими пользоваться и так прорабатывать заявки, чтобы 100% проходили сквозь сито отборов. «Важнейшая задача – дальнейшее безусловное и неукоснительное выполнение гособоронзаказа. Татарстан в этом плане – на высоте, и в части выпуска необходимой продукции, и в части выполнения инвестпрограмм», – отметил федеральный чиновник.

Рустам Минниханов высказал слова благодарности и признательности директорам предприятий и трудовым коллективам за успешный 2023 год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужно полностью пересмотреть наше отношение к подготовке кадров»

Выйдя к трибуне, Раис Татарстана Рустам Минниханов высказал слова благодарности и признательности директорам предприятий и трудовым коллективам за успешный 2023 год, также попросил Каримова передать аналогичные слова признательности своему начальнику. «До президента вы вряд ли донесете, но до Дениса Валентиновича (Мантурова) наши аплодисменты дойдут в нужной кондиции», – пошутил глава республики.

Также слова благодарности Минниханов высказал в адрес Президента и Правительства РФ, так как стабильность и темпы роста экономики Татарстана, на фоне того, что «ОПЕК+ ограничил нефтяную отрасль», невозможно было бы сохранить без поддержки федерального уровня.

Наконец, отдельные слова благодарности Минниханов высказал всем предприятиям Татарстана, которые поддерживают не только участников СВО и семьи, но и новые регионы России.

Переходя к задачам на 2024 год, Раис Татарстана напомнил о важности держать на контроле выполнение гособоронзаказа, а также обратить пристальное внимание на антитеррористическую защищенность. «Время непростое, но не все относятся к этому серьезно. А между тем угроза везде существует – независимо от того, на границе с Украиной регион, или далеко находится. Это все должно быть на контроле у руководителя каждого предприятия», – подчеркнул Раис РТ.

Рустам Минниханов также поддержал предложения о реформе системы СПО. «Нам нужно полностью пересмотреть наше отношение к подготовке кадров, надо серьезно двигаться в этом направлении, в том числе работать с мигрантами. Тут очень ценен опыт КАМАЗа, надо работать на родине мигрантов. Задачи по развитию экономики России и нашей республики без привлечения мигрантов мы не решим. Мы также подготовили ряд предложений, я уже их представил на федеральном уровне. Но и внутренний потенциал, систему СПО – эти образовательные учреждения должны работать целевым образом с потребителями рабочей силы», – заявил Раис Татарстана.

Он поручил Минпрому, Минобру и Минтруда скорректировать контрольные цифры приема под потребности рынка. Руководитель республики призвал заниматься строительством общежитий и больше внимание уделить повышению производительности труда, в том числе, опираясь на опыт КАМАЗа, за счет автоматизации и роботизации производств.

Минниханов также напомнил, что саммит БРИКС, который пройдет в этом году в Казани, нужно использовать по максимуму, чтобы наладить новые связи. По его словам, «Химград», например, сейчас обсуждает создание еще двух промпарков в Узбекистане, в добавок к созданным в Чирчике и Джизаке.

Также Минпромторгу РТ поручено активнее заниматься выстраиванием цепочек в розничной торговле – оборот этого рынка по итогам 2023-го превысил 1,4 трлн рублей. «Это огромный рынок. Через федеральные сети мы можем открыть доступ нашим товарам в масштабах России, эту тему совместно с Минсельхозом РТ надо держать на особом контроле. И, конечно, и дальше заниматься обеспечением ассортимента продукции во всех населенных пунктах. Эта зима показала, что не везде мы сумели эти вопросы решить», – сказал Раис РТ.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru