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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю
Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок на Рождество по юлианскому календарю. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Рождество Христово по юлианскому календарю (в XX и XXI веках этот день выпадает на 7 января по новому стилю) празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская и Македонская православные церкви, афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви.
Кроме того, среди древневосточных православных церквей Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января (под названием Богоявления), а Коптская, Эфиопская и Эритрейская православная церкви отмечают этот праздник 7 января (опять-таки, в XX и XXI веках).
Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, на который пришлось 14% всех бронирований номеров в дни с 5 по 8 января. На втором месте разместилась Москва с 13% рождественских бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 11%.
Пятым по популярности направлением стала Ялта, уступив столице РТ. На последующих же местах расположились Кисловодск, Анапа, Геленджик, Нижний Новгород и Пятигорск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой десятке направлений для путешествий на Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю.
Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году. Всего за прошлый год ее посетили около 3,8 млн туристов.
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