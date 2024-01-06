Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла четвертое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок на Рождество по юлианскому календарю. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Рождество Христово по юлианскому календарю (в XX и XXI веках этот день выпадает на 7 января по новому стилю) празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская и Македонская православные церкви, афонские монастыри, а также восточнокатолические церкви.

Кроме того, среди древневосточных православных церквей Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января (под названием Богоявления), а Коптская, Эфиопская и Эритрейская православная церкви отмечают этот праздник 7 января (опять-таки, в XX и XXI веках).

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, на который пришлось 14% всех бронирований номеров в дни с 5 по 8 января. На втором месте разместилась Москва с 13% рождественских бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 11%.

Пятым по популярности направлением стала Ялта, уступив столице РТ. На последующих же местах расположились Кисловодск, Анапа, Геленджик, Нижний Новгород и Пятигорск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой десятке направлений для путешествий на Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю.

Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году. Всего за прошлый год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.