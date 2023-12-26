Казань вошла в топ городов для путешествий на западное Рождество

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла шестое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок на Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Русская православная церковь празднует Рождество Христово по юлианскому календарю, и в XX и XXI веках этот день выпадает на 7 января по новому стилю. Но как католики и протестанты, так и представители некоторых православных церквей отмечают этот праздник 25 декабря: одни по григорианскому календарю, другие — по новоюлианскому.

Лидером рейтинга оказалась Москва, на которую пришлось 19% всех бронирований номеров в дни с 22 по 25 декабря. На втором месте разместился Санкт-Петербург с 12% рождественских бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 11%.

Четвертую и пятую позицию заняли, опередив Казань, Калининград и Краснодар. На местах же с седьмого по десятое, уступив столице Татарстана, расположились Екатеринбург, Красная Поляна, Новосибирск и Геленджик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой десятке городов для путешествий на зимнее солнцестояние.

Столица РТ также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в текущем году. За 2023 год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.