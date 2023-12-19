Казань вошла в топ популярных направлений для путешествий в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла четвертое место среди популярных направлений для путешествий по России по итогам 2023 года. Об этом сообщает сервис «Туту.ру», проанализировавший данные о бронировании отелей россиянами.

В общей сложности примерно 95,8% бронирований у клиентов сервиса в завершающемся году пришлось на Россию, а на зарубежные страны — около 4,2%. При этом в 2022 году на российские города приходилось 92,4% бронирований, а на зарубежные — 7,6%. В отелях и других средствах размещения туристы обычно останавливались на две или три ночи.

Лидером оказалась Москва с почти 19,5% бронирований, а на второй позиции разместился Санкт-Петербург с более чем 15,4%. По сравнению с прошлым годом эти города поменялись местами: в 2022-м первая позиция была за северной столицей. Третье место занял город-курорт Сочи с почти 5,8% бронирований.

На Казань пришлось более 3,5% бронирований, а на ставший пятым Ростов-на-Дону — свыше 2,3%. В число популярных направлений для поездок также вошли такие города, как Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток, Самара, Ярославль, Воронеж, Анапа, Тула, Хабаровск, Иркутск и Уфа.

Из заграничных направлений наиболее востребованными оказались Беларусь и Турция, на которые суммарно приходится около половины спроса. Из стран ближнего зарубежья достаточно популярны также Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия.

Из европейских стран в топ-10 попала только Италия (в прошлом году в нем присутствовала и Финляндия). Из тропических и субтропических государств в первую десятку вошли Объединенные Арабские Эмираты, сохранившие седьмое место, и поднявшийся на десятую строчку Таиланд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, и в топ популярных круизных направлений по стране. Столица РТ также оказалась в первой пятерке туристических мест России для зимних отпусков.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.