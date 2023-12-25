Казань за год посетили около 3,8 млн туристов

Казань за этот год посетили около 3,8 млн туристов. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

За десять месяцев 2023 года объем трат туристов и экскурсантов составил 19,2 млрд рублей, рассказал глава города.

По его словам, загрузка отелей в Казани достигла 65,6%. Для сравнения: в Москве этот показатель составил 70%, в Санкт-Петербурге — 65%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.