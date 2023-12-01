АТОР: Казань вошла в топ популярных круизных направлений по России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана в 2023 году стала одним из самых популярных круизных направлений внутри страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

При этом лидером рейтинга речных путешествий остается круиз между Москвой и Санкт-Петербургом. В топ направлений также традиционно попали Астрахань, Соловки, маршруты по Оке и круизы до Великого Новгорода. На этом фоне резкий рост продемонстрировала Пермь: количество судозаходов в этот город увеличилось на 40%.

Всего в этом году в речные поездки отправились примерно 300 тыс. жителей страны. Круизный турпоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 20%, отмечают в АТОР.

Впрочем, по данным профильной ассоциации, загрузка теплоходов не достигла уровня прошлого года, когда значительная часть рейсов заполнялась на 100%. В среднем загрузка бортов составила от 75 до 85%, причем часть компаний обратила внимание на ее снижение на 2-3% год к году.

В начале навигации 2023 года в Татарстане на фоне повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.

Путин этим летом также предложил расширить программу судостроения до 2035 года «с акцентом на судах для пассажирских перевозок». Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов, в том числе 260 судов за 2023–2027 годы с использованием средств Фонда национального благосостояния.