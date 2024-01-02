Казань вошла в топ-3 направлений для одиночных путешествий в январе

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла третье место среди городов России по популярности в качестве места для одиночных туристических поездок в начавшемся январе. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ в преддверии Дня интроверта, который отмечается 2 января.

Лидерами рейтинга стали столица страны Москва и город-курорт Сочи, на которые пришлось по 16% всех одиночных бронирований. На втором месте разместился Санкт-Петербург с 12% таких бронирований, а третьей с большим отставанием оказалась Казань с 2%.

Четвертым по популярности направлением стала Анапа, уступив столице РТ. На последующих же местах расположились Владивосток, Краснодар, Екатеринбург, Ялта и Красная Поляна.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке направлений для романтических путешествий в декабре.

Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году. Всего за прошлый год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.