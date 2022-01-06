Калашников: ОДКБ в Казахстане обеспечит безопасность объектов инфраструктуры

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будут заниматься в первую очередь охраной объектов инфраструктуры. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передает «Интерфакс».

«ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее», — подчеркнул российский политик.

При этом Калашников уверен, что операциями по зачистке территории и другой работой в поле будут заниматься сотрудники силовых структур Казахстана.

Вместе с тем он добавил, что миротворцы «смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет Президент Казахстана нужным».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.