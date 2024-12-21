«Как хлопушка большая бахнула»: очевидцы об атаке БПЛА на «Манхэттен» и Кировский район

Места падения БПЛА в Кировском и Приволжском районах Казани сразу же были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Тех жильцов, кому это было необходимо, оперативно эвакуировали в места временного размещения. Люди рассказали «Татар-информу» о том, каким выдалось для них сегодняшнее утро.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Соседи сказали, что это дрон был, крыша дома горела»

Один из восьми прилетов вражеских дронов этим утром по столице Татарстана пришелся на жилой пятиэтажный дом № 31а по улице Клары Цеткин, где расположены 24 квартиры. Дом стоит недалеко от берега Волги.

Как сообщили в штабе Раиса РТ, в Казань сегодня было восемь прилетов беспилотников. Шесть из них пришлись на жилой массив.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Очевидцы сняли на видео пожар, который вспыхнул сразу после попадания БПЛА в дом на Клары Цеткин. Удар пришелся на крышу. Огонь удалось быстро сбить. Молодой человек, который живет в доме напротив, рассказал «Татар-информу», что утром проснулся от громкого хлопка.

«Первым делом я подумал, что это Пороховой завод. Был как будто двойной взрыв. Я вышел на улицу, соседи сказали, что это дрон был, крыша дома горела. Но повезло, что этот беспилотник небольшой был – я видел, какая бандура влетела в “Лазурные небеса”, там прямо как будто целый кукурузник», – поделился молодой человек.



Он рассказал, что на место прибыли сразу несколько карет скорой помощи.

«Вернулась с рынка, а возле дома – полиция, никого не пускают»

Все подъезды к зданию тут же оцепили. На место выехали пожарные, спасатели МЧС, МВД и другие экстренные службы. Большая часть жильцов дома покинули место ЧП. Рядом бродила только одна пожилая женщина.

«Я поехала с утра на рынок. Когда ехала назад, автобус развернули, высадили пассажиров не на остановке. Когда я подошла к дому, увидела, что здесь полиция, никого не пускают. Этот дом аварийный, мы уже давно просили, чтобы нас расселили», – рассказала жительница дома Валентина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Внешне на здании не было замечено никаких повреждений, только на крыше виднелось, что торчит обломок крыла беспилотника.

Вскоре на место ЧП приехал мэр Казани Ильсур Метшин, который провел здесь оперативное совещание. Ему доложили, что жителям дома, у кого была такая необходимость, предоставили места временного размещения. Никто не пострадал. После завершения обследования дома коммунальные службы смогут приступить к восстановлению.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фрагменты беспилотника и обгоревшие части кровли

Тем временем в ЖК «Манхэттен», где беспилотник сбил декоративный элемент на крыше здания, люди встревоженно осмотривали строение. Среди прохожих постоянно слышались разговоры о произошедшем.

На крыше здания при осмотре с улицы были видны повреждения на крыше. На видео, которое сняли очевидцы, было видно пламя, после попадания БПЛА. Взрыв был такой силы, что в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон.

Здесь также перекрыли улицы, жителей эвакуировали и на автобусах увезли в места временного размещения. Сотрудники правоохранительных органов оцепили дороги, двор и территорию рядом с домом. Красные ленточки натянули и в местах, где лежали фрагменты БПЛА. На расстоянии до километра от дома были замечены обгоревшие части обшивки.

На первом этаже одного из домов жилищного комплекса расположен продуктовый магазин – там «Татар-информу» удалось пообщаться с жителями верхних этажей дома, в который врезался беспилотник. Мужчины и женщина неохотно шли на контакт, было заметно,что они напуганы. Они не стали уезжать вместе с остальными жильцами, остались на месте ждать, когда им разрешат вернуться в квартиру.

«Был очень громкий звук. Даже не хочется этого вспоминать. Квартира не пострадала», – рассказала жительница дома.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с собакой от испуга прям подпрыгнули, у машин рядом сигнализации сработали»

Сотрудница магазина рассказала, что после того, как раздался взрыв, они с коллегами сразу выбежали на улицу.

«Мы подумали, что это снег упал с крыши. Все произошло моментально, даже сложно объяснить. Отсюда нам ничего не было видно, а потом к нам стали люди заходить жители того дома», – поделилась сотрудница магазина.

На улице гуляла женщина с собакой, она живет в доме напротив ЖК «Манхэттен». Она рассказала, что была в этот момент дома.

«Мы с собакой от испуга прям подпрыгнули. У всех машин рядом сигнализации сработали. Я подумала, что большая хлопушка какая-нибудь. По телевизору включили сообщение, что нужно отключить воду и свет и спрятаться в убежище. Только потом я узнала, что случилось. Хотела сегодня по делам поехать, но решила дома остаться», –рассказала местная жительница Елена.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другая женщина, которая живет в высотке рядом с «Манхэттеном», рассказала, что из окна своего дома видела, как от поврежденного здания шел дым.

«Рано утром, примерно в 8.30 услышали жужжание. Потом сильный удар. “Манхэттен” находится в 700 метрах от нас. В 11 утра дыма уже не было. Ударило по крыше. Надеюсь, никто не пострадал», – рассказала «Татар-информу» очевидец Марина Гаралева.

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«Татар-информ» рассказывал сегодня подробно о массовой атаке БПЛА на Казань. В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно. Жильцам пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь.

В администрации Кировского и Московского районов Казани жителей успокоили и сообщили, что громкие хлопки, которые они слышат, это испытания на Пороховом заводе. Они продлятся до 16.00.

Жителей города просят сохранять спокойствие, хлопки никак не связаны с атакой беспилотников.

Видео: © Елена Фенина / «Татар-информ»