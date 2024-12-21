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Происшествия 21 декабря 2024 10:21

Появилось видео, как беспилотник влетел казанский ЖК «Манхэттен»

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В сети появилось видео, как украинский беспилотник влетел казанский ЖК «Манхэттон».

«Татар-информ» рассказывал, в Казани на эту минуту зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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