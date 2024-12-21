Видео: Пожар в ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

На видео сняли пожар в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса», который начался после удара БПЛА.

На месте работают пожарные. Информации по пострадавшим пока нет.

Ситуация находится на контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на место по его поручению выехал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Татар-информ» рассказывал, что по данным Минобороны РФ, сегодня в 7.50 над территорией Татарстана был уничтожен беспилотник.