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В администрации Кирмоса объяснили, что хлопки – это из-за испытаний на Пороховом заводе
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В Казани из-за испытаний на Пороховом заводе слышны громкие хлопки.
Как сообщили в администрации Кировского и Московского районов, это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00.
Жителей города просят сохранять спокойствие, хлопки никак не связаны с атакой беспилотников.
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