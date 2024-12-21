В администрации Кирмоса объяснили, что хлопки – это из-за испытаний на Пороховом заводе

В Казани из-за испытаний на Пороховом заводе слышны громкие хлопки.

Как сообщили в администрации Кировского и Московского районов, это плановые мероприятия, которые продлятся до 16.00.

Жителей города просят сохранять спокойствие, хлопки никак не связаны с атакой беспилотников.