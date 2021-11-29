В ВОЗ заявили, что новый штамм Covid-19 может вызвать новые вспышки заболеваемости

Новый омикрон-штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, может привести к серьезным последствиям и вспышкам заболеваемости по всему миру. Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции, опубликованном ВОЗ.

«В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости Covid-19, которые могут иметь серьезные последствия. Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом „омикрон“, оценивается как очень высокий», — говорится в документе.

В организации также обратили внимание на то, что в новом варианте коронавируса содержится большое количество мутаций. Это делает его более опасным, поэтому всем странам необходимо ускорить темпы вакцинации.

«Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто еще не вакцинирован или еще не полностью вакцинирован», — отмечается в опубликованном документе.

По мнению экспертов ВОЗ, новый штамм может поражать и организм уже вакцинированных людей, но в гораздо меньшей степени. К тому же вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни.

29 ноября в Женеве пройдет специальная сессия ВОЗ, на которой будет обсуждаться создание соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно защитить человечество от угрозы новых штаммов.

На форум, который продлится до 1 декабря и пройдет в гибридном формате, приглашены представители всех 194 государств, входящих в состав организации, включая Россию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что новый омикрон-штамм коронавируса выявили у 13 пассажиров, которые прибыли в Нидерланды двумя рейсами из ЮАР 26 ноября.