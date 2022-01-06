Из-за беспорядков в Казахстане продлены школьные каникулы

В Казахстане принято решение продлить школьные каникулы. Об этом со ссылкой на вице-министра образования и науки республики Шолпан Каринову сообщает РИА Новости.

«По приказу министерства образования и науки зимние каникулы шильников продлены до 17 января», — отметила замглавы ведомства.

По ее словам, до этого предполагалось, что учащиеся вновь сядут за парты 10 января.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Накануне на всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Глава страны обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.

За время беспорядков пострадали более тысячи жителей Казахстана, в Алма-Ате погибли 12 силовиков, разгромлены офисы пяти телеканалов.