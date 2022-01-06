За время протестов в Алма-Ате погибли 12 силовиков

В столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибли 12 силовиков, еще 353 были ранены. Об этом сообщают СМИ Казахстана со ссылкой на комендатуру столицы.

«По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13.00 (10.00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой», — сообщает гостелеканал «Хабар 24».

Власти заявили, что последний факт можно расценивать как доказательство «террористического и экстремистского характера бандформирований», напавших на город.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой к главам государств — членов ОДКБ. Организация приняла решение направить в республику миротворцев.