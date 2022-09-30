Из Менделеевска на сборный пункт в Казань отправились 80 мобилизованных граждан

С самого утра родные, близкие, друзья собрались на площади ДК имени С. Гассара в Менделеевске, чтобы поддержать мобилизованных. Сегодняшняя отправка — третья по счету, на сборный пункт в Казань отправилось 80 мужчин, уточнили «Татар-информу» в администрации.

Сначала призванные из запаса резерва прошли пункт досмотра и регистрации, потом им вручили наборы со всем необходимым, которые подготовил фонд «Вперед к Победе» для помощи мобилизованным и их семьям.

К солдатам обратились глава района Радмир Беляев, военный комиссар Сергей Залуженко, представители духовенства — отец Владимир и имам-мухтасиб Центральной мечети Ирек хазрат Нуриев.

«Волнительный момент. Мы все переживаем... и я верю, если будем вместе — то одержим победу! Я как глава района хочу сказать, что все члены семьи и ваши дети, супруги, родственники будут под нашей опекой. Это я вам гарантирую. Мы будем помогать вам и вашим семьям, мы вместе!» — сказал Радмир Беляев.

Власти города ранее объявили о мерах поддержки в условиях частичной мобилизации. Так, предприятие «Аммоний» будет ежемесячно выплачивать 30% от оклада всем мобилизованным сотрудникам. На время мобилизации предприятие не будет взимать с призванных сотрудников плату за жилье, приобретенное в рассрочку у завода, сохранит арендное жилье за мобилизованными сотрудниками и членами их семей и освободит их от арендной платы на время призыва.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

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