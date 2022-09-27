Челны и Менделеевск отправили партию шефской помощи Вооруженным Силам России

Из городов Закамья — Набережных Челнов и Менделеевска — отправлена шефская помощь Вооруженным Силам Российской Федерации.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Менделеевского района, АО «Аммоний» закупило коврики, спальные мешки, минеральную воду, сигареты, медикаменты и продукты питания. Это все отправилось на сборный пункт в Казань и предназначено в том числе для мобилизованных, которые не являются сотрудниками данной организации.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Еще одна партия груза – 20 тонн – отправлена сегодня из Набережных Челнов. Это продовольствие, предметы первой необходимости и одежда. Организатором, как и в случае первой отправки, выступил исполком города.

В августе этого года по личной инициативе мэра Наиля Магдеева была сформирована первая партия шефской помощи военной части, расположенной в Ростовской области. Свыше 110 тонн груза были лично переданы мэром российским военным.

Оба города также оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Так, например, каждый работник предприятия «КАМАЗ», ушедший в рамках частичной мобилизации, будет получать ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Дети мобилизованных граждан будут бесплатно питаться в школах и посещать детский сад. Поддержка семей военнообязанных начнет действовать с 1 октября.

Предприятие «Аммоний» будет ежемесячно выплачивать 30% от оклада всем мобилизованным сотрудникам. Также на время мобилизации предприятие не будет взимать с призванных сотрудников плату за жилье, приобретенное в рассрочку у завода, сохранит арендное жилье за мобилизованными сотрудниками и членами их семей и освободит их от арендной платы на время призыва.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».