Из Казахстана возвращаются 19 российских самолетов с миротворцами

Из Казахстана вылетели 18 самолетов Ил-76 и один Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России», – сказано в сообщении военного ведомства.

На аэродроме Чкаловский для десантников организуют торжественную встречу с участием командования ВДВ. После торжества личный состав разгрузит вооружение, военную технику и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Первые подразделения миротворцев вылетели из Казахстана в Россию 13 января. Накануне на аэродроме Северный в Иваново приземлились восемь самолетов с российскими военнослужащими. Ранее сообщалось, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей республике и превратились из экономических в политические. Был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью.

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Президент России Владимир Путин отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, справились со своей задачей четко и слаженно.