Первые российские подразделения миротворцев вернулись из Казахстана

Первые российские подразделения миротворцев, направленные в Казахстан на фоне массовых беспорядков, вернулись в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в пункт постоянной дислокации российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ, охранявшие социально значимые объектов, были доставлены четырьмя самолетами Ил-76 с аэродрома «Алма-Аты».

Ранее сообщалось, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что 14 жизненно важных объектов в Казахстане находятся под охраной миротворческих сил.