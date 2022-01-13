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Политика
13 января 2022  22:31

Первые российские подразделения миротворцев вернулись из Казахстана

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Первые российские подразделения миротворцев, направленные в Казахстан на фоне массовых беспорядков, вернулись в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. 

В ведомстве отметили, что в пункт постоянной дислокации российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ, охранявшие социально значимые объектов, были доставлены четырьмя самолетами Ил-76 с аэродрома «Алма-Аты».

Ранее сообщалось, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что 14 жизненно важных объектов в Казахстане находятся под охраной миротворческих сил. 

#казахстан #ОДКБ #миротворцы
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