Интерьер храма-памятника на Казанке воссоздали по архивному снимку

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Внутренний облик памятника архитектуры федерального значения – храма Спаса Нерукотворного на реке Казанке удалось воссоздать с помощью сохранившейся фотографии начала ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

На снимке запечатлены иконостас, иконы в отдельных киотах, элементы церковной утвари – паникадило, хоругви, аналои. Иконостас воссоздали в максимальном приближенном к подлиннику виде и прикрепили к сохранившимся в теле колонн и стен металлическим скобам.

В верхней части фото за иконами заметен украшенный растительным орнаментом фриз, опоясывающий средокрестие храма. Эта роспись оказалась утрачена в советские годы. Видно также, что верхняя часть капителей колонн отличается по тону – скорее всего, она была окрашена, отметили в ведомстве.

Физико-химические исследования образцов штукатурных и красочных наслоений, отобранные с наименее пострадавших участков стен, позволили выявить подлинные цветовые сочетания. Во фризовой части специалисты обнаружили пигменты зеленого и желтого оттенков.

Фото: okn.tatarstan.ru

В 2014–2016 годах представители московского Межобластного научно-реставрационного художественного управления расписали купола и паруса храма. Нижнюю часть храма архитекторы-реставраторы Объединенной строительной компании, являвшейся подрядчиком, расписали уже в этом году. Новые и сделанные ранее росписи удалось объединить в единую композицию.

В Комитете РТ по охране ОКН также обратили внимание на то, что исторические белокаменные полы внутри основного храма не сохранились. Уцелели только белокаменные ступени лестниц, расположенных с севера и юга и ведущих в подземную часть храма.

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, был возведен в 1813–1823 годах архитектором Александром Шмидтом по проекту Николая Алферова. В советское время пришел в запустение, в 1956-м после заполнения Куйбышевского водохранилища оказался полностью окружен водой.

В 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова началась масштабная реставрация храма (хотя отдельные ремонтные работы проводились и ранее). Воссоздан первоначальный облик памятника, усилена гидроизоляция нижней части храма, укреплен берег острова и восстановлена причальную лестницу. Еще продолжается благоустройство территории вокруг храма.

В ходе визита в республику храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Завтра, 26 июля, там пройдет первая после реставрации служба.