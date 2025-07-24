В храме на Казанке состоится первая служба после масштабной реставрации

Первое Богослужение после масштабной реставрации пройдет в храме-памятнике Спаса Нерукотворного на реке Казанке в эту субботу. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

Храм открыт для посещения с 22 июля, после его малого освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Казань 21 июля, в день празднования явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В этот день он возглавил Торжественную Литургию в Казанском соборе, а затем совершил чин малого освящения храма Спаса Нерукотворного.

Реставрация церкви на Казанке началась в прошлом году. Удалось воссоздать первоначальный облик, усилить гидроизоляцию нижней части храма, укрепить берег острова и восстановить причальную лестницу. Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории вокруг храма.

26 июля в 16.00 здесь будет совершено всенощное бдение. В воскресенье в 9.00, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, состоится Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Адрес храма: Кировская дамба, д. 2. Храм открыт для посещения ежедневно с 9.30 до 19.00.