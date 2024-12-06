Мост и причал для речных трамваев: каким будет ансамбль храма-памятника на Казанке

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, соединят с берегом мостом. Рядом с ним появится причал для речных трамваев, трапезная и подсобные помещения для священнослужителей. Как в здании проходят ремонтно-реставрационные работы, сколько средств на это затрачено и когда ансамбль будет завершен – в материале «Татар-информа».





В храме-памятнике воинам, павшим при взятии Казани, проходят ремонтно-реставрационные работы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На работы уже выделили 300 млн рублей

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, – один из старейших воинских мемориалов России. Расположен он на небольшом островке на реке Казанке вблизи Кировской дамбы и является объектом культурного наследия федерального значения. Здание неоднократно пытались восстановить, однако по разным причинам работы приостанавливали. В конце августа 2021 года на боковой входной двери неизвестные сломали замок. В связи с этим вход в храм-памятник закрыли для посторонних.

В сентябре 2023 года стало известно, что Раис республики Рустам Минниханов обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за помощью в восстановлении храма. Владыка, в свою очередь, пообещал в приоритетном порядке рассмотреть возможность выделения средств на восстановление здания.

Иван Гущин: «Предстоит большая работа по укреплению стен, вычинка, докомпоновка, ну и все, что связано с реставрационными технологиями» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщал, что принято решение о проведении ремонтно-реставрационных работ в храме. Сейчас подрядная организация проводит противоаварийные мероприятия. После этого в здании воссоздадут крышу, изготовят и установят крест с позолотой, распишут стены по историческим прототипам, благоустроят территорию.

На реализацию первого этапа работ из федерального и республиканского бюджетов выделили в общей сложности 300 млн рублей – по 150 млн из федерального и республиканского бюджетов. Предположительно потребуется еще порядка 50 млн. Завершить реконструкцию планируют к августу 2025 года.

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, – один из старейших воинских мемориалов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вода в пещерном храме стояла по щиколотку»

Одна из главных проблем была связана с водонасыщением здания, потому что оно фактически находится в реке Казанке, отметил председатель Комитета по охране ОКН. Еще буквально три года назад в пещерном храме вода стояла по щиколотку.

«Сегодня вопрос с гидроизоляцией мы решили сложнейшим путем. Сделали металлическое шпунтовое ограждение – забили шпунты длиной 6 метров. Общая длина шпунтового ограждения – 215 метров. Фактически мы сделали такой серьезный замок, как консервную банку. Завершили также работы по гидроизоляции первого этажа», – сказал Гущин журналистам в ходе пресс-тура на объект культурного наследия.

Вопрос с гидроизоляцией решили сложнейшим путем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам начальника отдела реставрации ГИСУ Майи Морозовой, здание храма-памятника уникально по своей инженерной мысли. В нем есть система воздуховодных отверстий, которые позволяют ему буквально стоять на воде. Более того, долгие годы оно вообще не знало проблем с подтоплением.

«Я считаю, что это уникальный памятник архитектуры, редко когда такие встречаются. Он стоит посередине реки, но глобальных затоплений там в принципе не было. Продыхи, о которых я говорю, в 80-е годы прошлого века были законопачены. С каждой стороны их по два. Когда мы у епархии брали фотографии для анализа, мы поняли, что они забиты. Как только их раскрыли, расчистили, штукатурка начала хорошо сохнуть», – подчеркнула она.

Стены здания планируют оставить в их первозданном виде Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Было решено оставить объект в камне»

Исторически памятник был выполнен без фальцевой кровли. Некоторое время от внешних факторов, которые могли повлиять на разрушение, его защищало металлическое покрытие. Однако эксперты пришли к общему мнению, что выглядит такое решение «несуразно».

«У нас были несколько предложений, чем же покрывать объект. Но после серьезных дискуссий мы все-таки его решили. По желанию религиозной организации было решено оставить объект в камне. Предстоит большая работа по укреплению стен, вычинка, докомпоновка, ну и все, что связано с реставрационными технологиями. В дальнейшем мы планируем полностью все стены покрыть водоотталкивающим составом, потому что здесь сумасшедшие ветра, вода», – сказал Иван Гущин.

Верхний храм сейчас полностью затянут строительными лесами. За ними скрывается образ Иисуса Христа и апостолов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стены здания планируют оставить в их первозданном виде. По словам главы Комитета по охране ОКН, одна из самых сложных задач – отреставрировать известковый кирпич так, чтобы это было «как минимум красиво и надежно».

Верхний храм сейчас полностью затянут строительными лесами, они поднимаются до самого купола. За ними скрывается образ Иисуса Христа и апостолов. Историческая роспись стен не сохранилась, воссоздавать ее будут по прототипам, которые сейчас еще согласовывают. В нижнем пещерном храме проводят работы по усилению кирпичной кладки стен и по гидроизоляции. После этого все проходы отштукатурят, восстановят полы.

Храм с берегом будет соединять пешеходный мост на сваях Рендер предоставлен бюро «АрхДесант»

Пешеходный мост, трапезная для служителей храма и речные трамваи

После завершения всех необходимых работ памятник будет жить религиозной жизнью, в качестве туристического объекта его не рассматривают. Однако повышенное внимание со стороны туристов и паломников из других регионов и стран все же не отрицают. Более того, территория примыкает к одному из 12 запланированных парков на этой территории – «Манзара», поэтому развивать ее планируют комплексно.

Существующую сейчас насыпную дамбу в процессе благоустройства размоют, храм с берегом будет соединять пешеходный мост на сваях. Сейчас Институт развития городов Татарстана совместно с экологами и мелиораторами определяет его возможную ширину, чтобы в дальнейшем исключить заболачивание территории между улицей Несмелова и Кировской дамбой.

После завершения всех необходимых работ памятник будет жить религиозной жизнью, в качестве туристического объекта его не рассматривают Рендер предоставлен бюро «АрхДесант»

«Также вместе с Казанской епархией мы проговорили, что для служителей необходимо свое комфортное место, чтобы они могли принять пищу, оставить инвентарь. Также в нем можно будет разместить церковную лавку. Поэтому на Кировской дамбе прямо на песчаной насыпи появится небольшой павильон, капитальное сооружение, которое позволит разместить все эти помещения», – рассказала директор фонда Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина: «В самом храме есть интересные выходы на воду, которые позволят увидеть перед собой Зилантов монастырь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возле храма-памятника появятся две парковочные зоны. Одна – для туристических автобусов, вторая – между улицами Несмелова и Кировской дамбой, ближе к жилой застройке – для посетителей, приехавших на легковых автомобилях. В планах также причал для речных трамваев.

«В самом храме есть интересные выходы на воду, которые позволят увидеть перед собой Зилантов монастырь. В свое время они с этим зданием были единым комплексом. А если развернуться на 180 градусов, то человек сможет увидеть прекрасную панораму Кремля», – заключила Зиннатуллина.