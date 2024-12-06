Храм-памятник на Казанке отреставрируют в 2025 году — к нему протянут мост

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В храме-памятнике в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке проводятся противоаварийные мероприятия. Затем специалисты воссоздадут крышу, установят на здании крест с позолотой и восстановят утраченную роспись на сводах. Долгожданное благоустройство также затронет окружающую его территорию, рассказал журналистам председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

На работы выделено 300 млн рублей — по 150 из федерального и республиканского бюджета. Однако, вероятно, в дальнейшем будет направлено еще порядка 50 млн рублей. Как ожидается, реставрационные работы на религиозном объекте завершатся к августу 2025 года.

По словам Гущина, после обновления храм предстанет в первозданном виде — в камне. «Несуразный» старый вариант эксперты сохранять посчитали неприемлемым. В перспективе к памятнику протянется пешеходный мост на сваях, рядом появится небольшой павильон для священнослужителей, парковки и причал для речных трамваев. Тем не менее в туристическую площадку превращать его не планируют — храм будет выполнять свои прямые — религиозные — функции.

Подробнее о проекте реставрации уникального памятника и почему его можно считать таким, можно узнать в материале «Татар-информа» Мост и причал для речных трамваев: каким будет ансамбль храма-памятника на Казанке.