В этом году начнется реставрация храма-памятника на реке Казанка

В 2024 году начнутся реставрационные работы в храме-памятнике в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка. Об этом на заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия рассказал руководитель ведомства Иван Гущин.

«Долгожданным событием станет начало работ на уникальном по красоте и значению храме-памятнике в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка», — сообщил спикер.

Гущин пояснил, что проект будет сложным и комплексным. Помимо реставрации самого памятника, предстоят работы по берегоукреплению, гидроизоляции, благоустройству территории.

Деньги на мероприятия по сохранению объекта культурного наследия выделит Русская православная церковь.

«Святейший Патриарх (Кирилл – прим. Т-и) принял решение о выделении на сегодняшний день 150 млн рублей. И если смета возрастет со временем, то на паритетных началах мы будем восполнять необходимые суммы», – сообщил председатель финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, епископ Наро-Фоминский Никандр.

Храм был построен в 1813–1823 годах архитектором Александром Шмидтом по проекту Николая Алферова.