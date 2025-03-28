«И православные, и мусульмане там вместе, неверующих нет»: Казанская епархия о помощи СВО

С первых дней СВО Казанская епархия прилагает все возможные усилия для помощи нашим бойцам. Представители духовенства собирают и отвозят бойцам гуманитарную помощь, медикаменты, исповедуют их, причащают и даже крестят.





«В начале СВО нам помогли знания, полученные на уроках НВП в школе»

Эта история о гуманитарных конвоях, атаках дронов, Божьем промысле и о том, как вера становится опорой для тех, кто каждый день смотрит смерти в глаза.

«Первая поездка у нас была очень запоминающаяся. В самом начале СВО, в 2022 году, по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла – нашего владыки – мы сделали первый сбор для бойцов. К нам попал список нужных вещей от наших танкистов из Татарстана. Он был очень объемный, и я предложил в первую очередь собрать продукты длительного хранения. И вот мы собрали полторы тонны продуктов, в том числе консервов», – рассказал сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Казанской епархии протоиерей Андрей Зиньков.

Когда началась СВО, вспоминает отец Андрей, никто еще не знал точно, что именно нужно бойцам. Но однозначно было понимание, что тушенка, консервы, сгущенка и макароны – то, что пригодится всегда.

«Мы их быстро собрали – бросили клич среди народа. Потом все отвезли нашим танкистам. Тогда думали, что СВО закончится быстро, но не заканчивалась. Чтобы максимально помогать нашим военнослужащим, которые находились в зоне СВО, мы стали изучать тактическую медицину и думать, как подсобить в этом направлении», – продолжил отец Андрей.

Тогда, по словам священнослужителя, очень пригодились знания, полученные во время учеба в советской школе на уроках начальной военной подготовки.

«Мы знали, что такое индивидуальный перевязочный пакет, знали, что такое жгут Эсмарха, стали максимально закупать эти медикаменты тактические и перевязочный материал. Бросили снова клич среди населения, чтобы собрать шприцы, бинты и прочее и передать бойцам. Например, у военнослужащих, которые находились на пенсии, индивидуальные перевязочные пакеты оставались. Искали их на маркетплейсах, давали объявления. В итоге мы собрали такой хороший гуманитарный груз из медикаментов и его отправили нашим военнослужащим», – рассказал отец Андрей.

«Татар-информ» рассказывал, как православные священнослужители включились тогда в помощь фронту. Кто-то организовывал сбор гуманитарной помощи и пожертвований у себя в приходах, кто-то налаживал производство окопных свечей, маскировочных сетей и других необходимых фронту вещей, а кто-то сам отвозил все это в зону СВО.

«К началу мобилизации мы уже знали, что нужно фронту»

Когда были сформированы именные батальоны «Алга», «Тимер», тогда по благословению митрополита Кирилла в зону СВО батальонным священником отправился иерей Анатолий Григорьев.

«Потом уже он задавал тон, говорил, что нужно привезти. После этого в зону СВО у нас отправился отец Ростислав – в длительную командировку на месяц. Так получилось, что отец Анатолий подписал контракт и был уже штатным священником, а мы от синодального отдела ездили как нештатные священнослужители, но в длительные командировки на месяц или два», – пояснил он.

Владыка Кирилл благословил отца Ростислава поехать в командировку в августе. В начале сентября с передовой пришло печальное известие – отец Анатолий погиб во время обстрела.

«Началась мобилизация – к тому моменту мы уже знали, что нужно фронту. Это медикаменты в большом количестве, перевязочные материалы, жгуты. Естественно, тактическая медицина уже шагнула вперед. То, что преподавали в школах в советское время, было уже неактуально. Помимо жгутов стали активно использоваться турникеты. И мы искали, где их можно достать», – рассказал отец Андрей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Тогда священнослужители вновь погрузились в обучение уже современной тактической медицине, изучали практику израильской армии, которая использует медицинские турникеты.

«А там уже помимо турникетов и индивидуальные перевязочные пакеты израильские, совсем другие, гемостатические препараты. То есть любое ранение, находящееся на теле бойца, в первую очередь перетягивается жгутом или турникетом, останавливается кровь, вкалывается обезболивающее, а потом в ранение кладут гемостатик, через минуты две кровь останавливается. Эти препараты мы стали приобретать через интернет», – отметил отец Андрей.

Потом священнослужители стали изготавливать тактические аптечки, которые бойцы вешали на себя как подсумок.

«Когда мобилизация шла в Татарстане, мы постарались максимально снабдить наших военнослужащих тактическими аптечками. Всего Казанская епархия изготовила более 3,5 тысячи тактических аптечек. На тот момент они стоили около 20 тысяч, были очень дорогие. В момент мобилизации все резко подскочило в цене. Потом пошли аналоги – китайские, еще из каких-то стран, мы их приобретали», – дополнил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Благодаря обратной связи с бойцами священнослужители точно знали, в чем в тот или иной период времени возникала потребность на передовой. Исходя из этого, быстро перестраивались.

«Если есть боевой товарищ, друг или медбрат, который тебе поможет, то они это делали. И вот самое главное – мы старались снабдить военнослужащих из Татарстана именно тактическими аптечками. А потом уже формировали продуктовые наборы, строительные материалы для блиндажей, а дальше пошли именные посылки. При храмах по благословению владыки мы начали делать маскировочные сети, изготавливать термобелье. При храмах также собирали, формировали тактическую медицину, обычную медицину, так как уже настала осень – простудные заболевания начались, нужны были противовирусные препараты, отправляли их уже не штучно, а коробками. Объявляли сбор прихожанам, прихожане собирали, и мы отправляли в зону СВО», – уточнил протоиерей Андрей.

«На войне неверующих нет»

Отец Андрей был в командировках в зоне СВО 16 раз, он отмечает, что каждые полгода это становится «совсем другая война».

«Полгода проходит – война меняется. Сначала война была завязана в основном на артиллерии, ракетах, потом появились дроны. Дроновая война коварная очень. Когда в первое время ездили, мы не думали о своей безопасности – в бронежилетах и касках ездили сначала. Потом фронт двигался вперед, мы все ближе к прифронтовой линии доезжали – нас встречали военнослужащие, мы им передавали гуманитарную помощь, служили молебны, исповедовали, причащали того, кто нуждался в этом, крестили», – вспоминает отец Андрей.

В 2023 году в одну из поездок отец Андрей приехал к бойцам батальона «Алга», привезли тогда большое количество продуктов и воды. Пока разгружали продовольствие, была слышна канонада – бой шел в нескольких километрах от точки выгрузки.

«Пока разгружали, ко мне подбежали бойцы молодые, говорят: «Батюшка, исповедуй, мы уходим сейчас на линию соприкосновения». Я прислонился к дереву и стал исповедовать, там была большая очередь. Сколько смог за 20 минут – исповедовал. Потом мы быстро свернулись – взрывы стали слышны все ближе и ближе, мог начаться артобстрел», – рассказал отец Андрей.

На войне действительно неверующих нет, отмечает священнослужитель. Вспоминает, как год назад ездил вместе с муфтием Татарстана Камилем хазратом.

«Мы приехали в наш татарстанский батальон, состоялась беседа в блиндаже. Там было около двадцати военнослужащих. Камиль хазрат спросил: "Кто из вас мусульманин?" Руки подняла половина. Я спросил: "А кто православный?" – руки подняла вторая половина. Один парень сказал, что он язычник, наступила неловкая пауза. Тогда я спросил у него, верит ли он. Он ответил: "Да, я верю". Я говорю: "Значит, вас всех спасает вера в Бога"», – поделился отец Андрей.

Все бойцы тогда согласились с этими словами, что вера спасает. Он отметил, что в зоне СВО особенно чувствуется присутствие Господа рядом, а порой случаются настоящие чудеса.

«В Бога бойцы верят все. Среди тех, кто там находится, неверующих нет. На линии соприкосновения совсем другая обстановка. Мои знакомые военнослужащие, которые сейчас проходят реабилитацию после ранения, рассказывают, что остро чувствуют, как Господь рядом. Особенно если веришь, молишься, просишь, чтобы Господь тебя сохранил, происходят такие чудеса. Рассказывают: вывозишь раненого на машине, тут появляется перед лобовым стеклом дрон, висит. Вот уже говоришь: ‘’Господи, прости’’, – дрон взлетает и улетает. Куда он улетел? А он, оказывается, врезался в дерево просто-напросто. Вот такие чудеса», – рассказал священнослужитель.

Отец Андрей рассказал историю своего троюродного брата. Тот сидел в окопе в лесу на задании, вдруг перед ним появился вражеский дрон.

«Фотографии он мне присылал, где держит этот дрон. Пишет: ’’С неба он упал, я уже попрощался со всеми – он прилетел по мою душу. Я сказал: ‘’Господи, помоги’’, – и тут он упал, заряд аккумулятора закончился’’. Вот такое чудо произошло. Хочу отметить, что на фронте и речи не идет о каких-либо религиозных конфликтах – люди помогают друг другу, у них одна общая цель», – рассказывает отец Андрей.

«Эвакуируйтесь: ракетная тревога, ваш маршрут сдали»

Та поездка вместе с муфтием Татарстана Камилем хазратом стала для отца Андрея одной из самых памятных.

«Владыка меня благословил, сказал: ‘’Отец Андрей, езжай с Камилем хазратом к нашим батальонам’’. Поездка получилась очень познавательной в плане взаимодействия православных с мусульманами, этот приобретенный опыт сыграл хорошую роль. Мы знаем друг друга, понимаем, что нужно православному, что – мусульманину», – отметил отец Андрей.

Изначально отец Андрей и муфтий Татарстана отправлялись в Луганскую область. Когда доехали до определенного места, им навстречу выехала машина: «Ракетная тревога, ваш маршрут сдали».

«Нас сразу же эвакуировали в другое место. Там, куда мы приехали, нас не ждали – это было не запланировано. Это был сибирский полк, там тоже были мусульмане, их собрали. Муфтий Татарстана провел с ними беседу, помолился, намаз прочитал. А я в это время с православными общался, посмотрел, как они живут, – везде иконы висят, детские письма. Такой быт налаженный – видно, что не первый год под землей живут. Я им оставил знамя с изображением Спаса Нерукотворного. Особенно его просили танкисты – они на танк его вешают и идут в бой», – рассказал священнослужитель.

В первый день священнослужители попали под обстрел, до наших не добрались, на следующий день попали к бойцам татарстанских батальонов. Снова сработала ракетная тревога, наше ПВО сбило две ракеты. Протоиерея Андрея и муфтия Татарстана снова эвакуировали.

«Помогаем и семьям погибших бойцов, и тем, кто уже отвоевал свое»

«Поскольку война изменилась и стало больше дронов, теперь мы приобретаем РЭБ и дроноуловители ‘’Булат’’ для бойцов. Дроноуловитель сразу показывает, что над тобой висит», – дополнил отец Андрей.

По словам отца Андрея, Казанская епархия работает и с семьями погибших бойцов. За это направление отвечает протоирей Александр Павлов.

«Еженедельно проходят молебны в вечернее время в Казанском соборе. На них приглашают вдов бойцов. Сами бойцы, кто уже отвоевал свое, приходят помолиться, побеседовать. У нас создана служба оказания помощи после войны. Помогаем мы и вынужденным переселенцам», – сказал он.

При храмах есть специальные социальные отделы. Тем, кто нуждается в какой-то помощи, помогают по мере возможности – без утешения, говорит отец Андрей, никто не уходит.

«Это переселенцы со всего Донбасса, которые приехали сюда. Они находятся под патронажем, мы им помогаем по мере возможности. Основная проблема у них – жилье, еще проблема с устройством на работу, ну и обычная помощь – продуктами, вещами – тоже нужна. Многие из них покинули свои дома, которые были полностью разрушены», – рассказал он.

Всего с начала спецоперации Казанская епархия собрала более 330 тонн продуктов питания – и для бойцов, и для мирных жителей. Помощь за это время была закуплена более чем на 150 млн рублей.

Фотографии предоставлены Андреем Зиньковым