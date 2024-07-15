Муфтий Татарстана и протоирей Казанской епархии попали под обстрел в зоне СВО

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вместе с другими религиозными деятелями подверглись опасности во время своего третьего в этом году визита в зону специальной военной операции (СВО). Делегация, в которую также вошли имам-мухтасиб Марат хазрат Марданшин и протоиерей Казанской епархии Андрей Зиньков, столкнулась с прямой угрозой жизни из-за вражеских обстрелов, пишет Духовное управление мусульман РТ.

Фото: © из личного архива Андрея Зинькова

Несмотря на постоянные удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего маршрута, а также целенаправленную попытку противника атаковать татарстанскую делегацию, духовные лидеры продолжили свою миссию. Они сумели посетить три военные части в прифронтовой зоне, где встретились с военнослужащими, провели с ними беседы и оказали моральную поддержку.

Фото: © из личного архива Андрея Зинькова

Визит охватил Луганск, Донецк и другие горячие точки вблизи линии соприкосновения. Невзирая на опасность, делегация также посетила мечети в Донецке и Луганске, встретившись с местными имамами. Трехдневная поездка проходила по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова.