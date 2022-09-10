Минобороны России заявило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке войск, действовавших в районах украинских городов Балаклея и Изюм, на Донецкое направление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении», — говорится в заявлении военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, именно с этой целью в течение трех суток проводилась «операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск». Был организован «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий», предполагавших имитацию реальных действий войск.

Потери украинской стороны, согласно данным российского Минобороны, за трое суток превысили 2 тыс. человек убитыми. Кроме того, заявляется об уничтожении «свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии».

Ранее сегодня власти Донецкой народной республики рассказали об оставлении Изюма, который находился под контролем российских войск с апреля. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал это «результатом ошибок высокого командования».

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ перебрасывает в регион военных и технику. С 8 сентября Вооруженные силы Украины предпринимали атаки в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск.