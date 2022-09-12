NYT: Украина часто «советовалась» с разведкой США по наступлению под Харьковом

Украина регулярно консультировалась с американской разведкой по наступлению на Харьковском направлении. Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает ТАСС.

В издании отметили, что раньше киевские власти опасались делиться информацией с США, боясь раскрыть свои слабости и получить меньше военной помощи. Теперь же Украина, наоборот, считает открытость лучшим способом убедить союзника в необходимости масштабной поддержки.

Высокопоставленные источники NYT из США отказались раскрыть подробности «консультаций» с Украиной, однако отметили, что «постоянно обсуждали» с Киевом, как «остановить наступление России» на востоке.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзные силы освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.

Ранее власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин признал тяжесть ситуации в Красном Лимане.