Госсовет РТ обсудит законопроект о патриотическом воспитании с непарламентскими партиями

Сорок восьмое заседание Госсовета Татарстана VI созыва состоится 19 октября. На нем депутаты рассмотрят законопроект о патриотическом воспитании граждан в республике. Для обсуждения этого вопроса будут приглашены представители непарламентских партий.

«Комитетом по образованию, культуре, науке и национальным вопросам вносится для рассмотрения в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании граждан. Этот проект закона разработан группой депутатов. По предложению комитета вопрос планируется обсудить с участием политических партий, непредставленных в Государственном Совете», — рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина на заседании президиума парламента.

По ее словам, раз в год на заседание Госсовета приглашаются представители всех непарламентских партий, зарегистрированных в Татарстане, для участия в рассмотрении определенного вопроса. Такое требование предусмотрено федеральным законодательством.

По состоянию на 10 октября в республике зарегистрировано 20 политических партий, две из них представлены фракциями в Государственном Совете. Таким образом, будут приглашены представители 18 партий.

Всего на предстоящее заседание парламента внесено 30 вопросов, в том числе 17 законопроектов республики, из них 15 документов депутаты рассмотрят в первом чтении и два — во втором, а также шесть проектов федеральных законов.

Так, в повестку 48-го заседания для обсуждения в первом чтении внесены законопроекты о бюджете Татарстана и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на следующий год.

Кроме того, включены 12 законопроектов, которыми вносятся изменения в республиканские законы о бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, о местном самоуправлении, о развитии малого и среднего предпринимательства, о добровольной пожарной охране, о приватизации государственного имущества, об обращениях граждан, об Общественной палате РТ и другие вопросы. Планируется также внести изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе и Экологический кодекс РТ.

Парламентарии рассмотрят две законодательные инициативы Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму федеральных законопроектов. Первым проектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, вторым — в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Депутаты заслушают информацию о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ, а на правительственном часе — о предоставлении государственных и муниципальных услуг в цифровом формате.

«На предстоящей неделе будут проведены заседания комитетов. И полные комплекты всех законопроектов будут внесены уже после их заседаний», — сообщила Маврина.

Большая часть вопросов повестки дня 48-го заседания парламента будет рассмотрена 19 октября. Второго ноября заседание продолжится с рассмотрением оставшихся вопросов, о чем сообщал «Татар-информ».