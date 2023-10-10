Госсовет РТ попросит Госдуму привлекать к ответственности по КоАП РФ уехавших россиян

Депутаты Госсовета РТ предложили дистанционно привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия против государственной и общественной безопасности России. А за повторное административное правонарушение парламентарии просят привлекать к уголовной ответственности. Соответствующую законодательную инициативу поддержали на заседании парламентского Комитета по законности и правопорядку.

«В связи с проведением специальной военной операции участились случаи совершения гражданами России, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ», – сказал заместитель председателя комитета Александр Чубаров.

По его словам, в поступках таких граждан есть признаки административных правонарушений, согласно статьям КоАП РФ, – возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных Сил РФ, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ.

«Вместе с тем эти составы правонарушений не указаны в части 2 статьи 1.8 КоАП РФ, устанавливающей в определенных случаях возможность привлечения к ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами России», – отметил парламентарий.

Таким образом, законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан России к ответственности за их совершение на территориях иностранных государств.

«В то же время повторное совершение аналогичных деяний после привлечения лица к административной ответственности на территории России влечет уголовную ответственность», – подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что угрозу представляют и другие административные правонарушения – распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространение информации, выражающей неуважение к обществу, государству или власти.

Комитет поддержал законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, касающегося изменений в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Документ рассмотрят на ближайшем заседании парламента республики.