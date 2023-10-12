Бюджет Татарстана на 2024 год запланирован бездефицитным

Бюджет Татарстана на следующий год запланирован бездефицитным. Доходы и расходы равны и прогнозируются в объеме 383,9 млрд рублей. Законопроект о бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов опубликовал Государственный Совет РТ. Документ внесен в парламент Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Безвозмездные поступления от федерального бюджета учтены на 2024 год в сумме 51,6 млрд рублей, на 2025 год – 38,6 млрд рублей, на 2026 год – 47,6 млрд рублей. Безвозмездные поступления от государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” учтены на 2024 год в сумме 87,2 млн рублей», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Дефицит регионального бюджета на 2025 год запланирован в сумме 12,5 млрд рублей, на 2026 год – 18,8 млрд рублей.

Расходная часть бюджета на 2025 и 2026 годы сформирована в объемах 399,6 млрд рублей и 431,3 млрд рублей соответственно. Доходы на 2025 год прогнозируются в 387,2 млрд рублей, на 2026 год – 412,4 млрд рублей.