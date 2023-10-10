Госсовет РТ предложил дать возможность призывникам проходить альтернативную службу в ОПК

Фото: © «Татар-информ»

Депутаты Госсовета РТ предложили включить предприятия оборонно-промышленного комплекса в перечень организаций, где можно проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующую законодательную инициативу поддержали на заседании парламентского Комитета по законности и правопорядку.

«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области воинской обязанности и военной службы», — пояснил заместитель председателя комитета Александр Чубаров.

По его словам, сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса не относятся к категории организаций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, в которых можно пройти альтернативную службу.

«Организации, у которых увеличились объемы гособоронзаказа, готовы принимать на работу молодых специалистов, обучать их востребованным рабочим специальностям. Но такие специальности для молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, поэтому набрать необходимое число работников очень сложно. Вариантом могло бы стать решение о предложении призывникам пройти альтернативную гражданскую службу в ОПК», — подчеркнул депутат.

Александр Чубаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, для сохранения работников в организациях оборонно-промышленного комплекса предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу до одного года. Речь идет о выпускниках вузов, колледжей и техникумов, поступивших на полный рабочий день в организации ОПК.

При этом перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым гражданам предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу, и порядок его предоставления будет определяться Правительством России.

«Количество лиц, проходящих альтернативную службу, ничтожно мало по сравнению с призывом, который осуществляется. Подразумеваем, что количество рабочих, которые будут проходить такую службу в ОПК, тоже установлено. Поэтому каких-либо коллизий, связанных с тем, что будет массовое движение молодежи в пользу альтернативной службы, не будет», — отметил Чубаров.

Комитет одобрил законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму законопроекта, связанного с изменениями в федеральных законах «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Проект федерального закона будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента республики.