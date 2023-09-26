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Депутаты Татарстана разработали законопроект о патриотическом воспитании граждан
В Государственный Совет Татарстана внесен законопроект «О патриотическом воспитании граждан в РТ». Документ разработали депутаты по поручению главы парламента Фарида Мухаметшина для законодательного регулирования отношений, возникающих в этой сфере. Сейчас он находится на предварительном рассмотрении.
«Учитывая важность сохранения накопленного опыта работы, актуальность укрепления и дальнейшего развития выстроенной в республике системы патриотического воспитания, представляется назревшей необходимость комплексного законодательного регулирования данного вопроса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что проект закона позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в этой области.
В частности, документ определяет государственную политику Татарстана в сфере патриотического воспитания граждан, цель, принципы, задачи, а также субъектов патриотического воспитания, устанавливает его правовые и организационные основы. Кроме того, распределяются полномочия между органами государственной власти в этой сфере.
Законопроект также устанавливает, что органы местного самоуправления вправе участвовать в деятельности по патриотическому воспитанию граждан и утверждать муниципальные программы.
Под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории.
Обозначены основные задачи патриотического воспитания, среди них, например, развитие добровольческой деятельности и дружественных связей между народами, формирование у граждан потребности в духовно-нравственном развитии и уважительного отношения к старшему поколению, проявление заботы о пожилых людях, сохранение традиционных семейных ценностей.
Главные приоритеты воспитания и образования молодежи обозначил ранее Президент РФ Владимир Путин. Дав старт Году педагога и наставника в России, глава государства отметил, что через воспитание молодежи сохраняется связь поколений, историческое единство нашей страны. «Тем самым формируете прочную основу не только нашей безопасности, технологической, экономической независимости и самодостаточности, но и духовного, ценностного суверенитета», — заявил он.
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