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Муниципальным служащим в Татарстане хотят отменить квалификационный экзамен
Муниципальным служащим в Татарстане могут отменить квалификационный экзамен для присвоения классных чинов. Соответствующий законопроект, касающийся изменений в Кодексе РТ о муниципальной службе, внесен в Госсовет РТ и находится на предварительном рассмотрении.
Согласно изменениям, принятым в федеральный и республиканский законы о государственной гражданской службе, проведение квалификационного экзамена для присвоения гражданским служащим классных чинов отменено.
«В связи с этим законопроектом также предусматривается отмена необходимости проведения квалификационного экзамена в целях присвоения классных чинов муниципальной службы», – говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом установлено, что решение о присвоении муниципальному служащему классного чина должно быть принято в срок не позднее одного месяца со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми необходимыми документами.
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