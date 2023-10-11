Муниципальным служащим в Татарстане хотят отменить квалификационный экзамен

Муниципальным служащим в Татарстане могут отменить квалификационный экзамен для присвоения классных чинов. Соответствующий законопроект, касающийся изменений в Кодексе РТ о муниципальной службе, внесен в Госсовет РТ и находится на предварительном рассмотрении.

Согласно изменениям, принятым в федеральный и республиканский законы о государственной гражданской службе, проведение квалификационного экзамена для присвоения гражданским служащим классных чинов отменено.

«В связи с этим законопроектом также предусматривается отмена необходимости проведения квалификационного экзамена в целях присвоения классных чинов муниципальной службы», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом установлено, что решение о присвоении муниципальному служащему классного чина должно быть принято в срок не позднее одного месяца со дня внесения представления о присвоении классного чина со всеми необходимыми документами.