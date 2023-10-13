Законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год рассмотрят на заседании Госсовета 2 ноября

Сорок восьмое заседание Госсовета Татарстана VI созыва состоится 19 октября. В его повестку внесен законопроект о бюджете РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Но этот документ в первом чтении депутаты планируют рассмотреть во второй части заседания парламента — 2 ноября.

«Хочу отметить некоторую особенность заседания. Мы предлагаем 19 октября рассмотреть большую часть вопросов повестки и сделать перерыв до 2 ноября. И 2 ноября продолжить заседание с рассмотрением оставшихся вопросов», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина на заседании президиума парламента.

По ее словам, это связано с тем, что сейчас идет большая работа по рассмотрению законопроекта о бюджете на следующий год, а для тщательной проработки документа необходимо время. «Поэтому мы предлагаем рассмотреть проект закона о бюджете 2 ноября, после перерыва», — уточнила депутат.

Законопроект о бюджете был внесен в парламент республики 9 октября. В настоящее время идет обсуждение основного финансового документа в профильных комитетах и депутатских фракциях, добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что на 17 октября запланировано республиканское совещание по бюджету с муниципалитетами в режиме ВСК, на 19 октября — парламентские слушания.

«13 сентября параметры бюджета во взаимосвязи с прогнозом социально-экономического развития и привлечением федеральных средств обсудили на совещании с сенаторами России и депутатами Госдумы, избранными от Татарстана», — отметил глава парламента.

Бюджет Татарстана на следующий год запланирован бездефицитным. Доходы и расходы прогнозируются в объеме 383,9 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».