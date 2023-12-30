Госдепартамент об ударе по Белгороду: США не поощряют такие атаки

Соединенные Штаты не поощряют Украину проводить атаки, подобные сегодняшнему ракетному обстрелу Белгорода, и не предоставляют ей соответствующие возможности. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает РИА Новости.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — подчеркнул представитель американского дипломатического ведомства в ответ на соответствующий вопрос российского агентства.

В результате произошедшего около 15.00 обстрела с украинской стороны центра Белгорода погибли 14 человек, в том числе два ребенка. Еще 108 человек, в том числе 15 детей, получили ранения. Свое описание случившегося представило Минобороны РФ. Российская сторона запросила заседание Совета безопасности ООН.

В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городу поддержку в восстановлении после обстрела.