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Собянин пообещал Белгороду поддержку в восстановлении после обстрела
Власти столицы России при необходимости помогут властям Белгорода в восстановлении города после сегодняшнего обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. <…> Выражаю соболезнования близким и родным погибших», — подчеркнул Сергей Собянин.
По словам мэра, Москва выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. Вылететь на помощь медикам во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко поручил Президент России Владимир Путин, о чем ранее рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — заверил мэр столицы РФ.
Как сообщал «Татар-информ», в результате обстрела с украинской стороны центра Белгорода, согласно последним данным МЧС, погибли десять человек, в том числе один ребенок. Еще 45 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.
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