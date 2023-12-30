Гладков: В Белгороде после ракетного удара отменены все массовые мероприятия

В части муниципалитетов Белгородской области после удара украинских войск по ее столице — городу Белгороду отменены все массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«<…> принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал губернатор.

Кроме того, Гладков сообщил, что доложил об обстреле Президенту России Владимиру Путину и Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Последствия удара он назвал «самыми тяжелыми» за все время после начала конфликта.

По оценке главы области, в Белгороде получили повреждения 22 многоквартирных дома, «большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов». Кроме того, повреждены более 100 автомобилей, причем «большая часть уничтожена полностью — сгорели», уточнил он.

Upd. (20.45): В результате обстрела с украинской стороны центра Белгорода погибли 14 человек, в том числе два ребенка. Еще 108 человек, в том числе 15 детей, получили ранения. Свое описание случившегося представило Минобороны РФ. Российская сторона запросила заседание Совета безопасности ООН.

В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городу поддержку в восстановлении после обстрела.