Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гладков: В Белгороде после ракетного удара отменены все массовые мероприятия
В части муниципалитетов Белгородской области после удара украинских войск по ее столице — городу Белгороду отменены все массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.
«<…> принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал губернатор.
Кроме того, Гладков сообщил, что доложил об обстреле Президенту России Владимиру Путину и Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Последствия удара он назвал «самыми тяжелыми» за все время после начала конфликта.
По оценке главы области, в Белгороде получили повреждения 22 многоквартирных дома, «большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов». Кроме того, повреждены более 100 автомобилей, причем «большая часть уничтожена полностью — сгорели», уточнил он.
Upd. (20.45): В результате обстрела с украинской стороны центра Белгорода погибли 14 человек, в том числе два ребенка. Еще 108 человек, в том числе 15 детей, получили ранения. Свое описание случившегося представило Минобороны РФ. Российская сторона запросила заседание Совета безопасности ООН.
В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городу поддержку в восстановлении после обстрела.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»