Число погибших в результате обстрела в Белгороде достигло 14

Не менее 14 человек погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», – сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о десяти погибших. По поручению Президента РФ в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погибли двое детей. Под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода, а также Валуйский и Шебекинский городские округа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.