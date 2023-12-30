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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН из-за сегодняшнего удара украинских войск по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Кроме того, дипломат обвинила Великобританию в нанесении удара по Белгороду и возложила ответственность за случившееся на страны Европейского Союза, которые поставляют оружие Украине.
Upd. (19.17): Россия запросила заседание Совбеза ООН на 30 декабря и потребовала присутствия постоянного представителя Чехии, уточнили в российском постпредстве.
Как сообщал «Татар-информ», в результате обстрела с украинской стороны центра Белгорода, согласно последним данным МЧС, погибли 14 человек, в том числе два ребенка. Еще 108 человек, в том числе 15 детей, получили ранения. Случившееся прокомментировало российское Министерство обороны.
В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городу поддержку в восстановлении после обстрела.
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